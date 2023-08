Za nami pierwszy dzień sopockiego festiwalu. Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się 21 sierpnia w Operze Leśniej. Muzyczne wydarzenie będzie trwało przez cztery dni. Początkowe występy już zdążyły zachwycić fanów. Michał Szpak jeszcze przed rozpoczęciem muzycznego eventu zapowiadał, że u jego boku pojawi się "bogini". Tak też się stało.

Michał Szpak i Beata Kozidrak wystąpili razem w Sopocie. Nie uwierzycie, co się później stało

Top of the Top Sopot Festival 2023 rozpoczął się z mocnym przytupem. Na scenie pojawiło się mnóstwo gwiazd. Pierwszy dzień obfitował w wiele fenomenalnych wystąpień. Koncert został zatytułowany # I Dance. Tego dnia fani mogli podziwiać między innymi Margaret, Sylwię Grzeszczak czy T.Love. Na scenie pojawił się również Michał Szpak. Zaprezentował swój kultowy utwór "Colour of Your Life". Pokusił się również o zaśpiewanie najnowszego singla pt. "Gaja". Chwilę później wyszło na jaw, kto wykona z nim kolejny utwór.

Beata Kozidrak i Michał Szpak fot. player.pl/screenshot

Na scenie pojawiła się Beata Kozidrak. Okazało się, że w Sopocie powstał nietypowy duet. Piosenkarka wykonała wraz ze Szpakiem słynny przebój Madonny "Like a Prayer". Fani nie kryli zachwytu. Na sam koniec publiczność nie mogła wierzyć własnym oczom. Michał Szpak chciał pocałować gwiazdę w policzek. Nie przewidział jednak tego, że Kozidrak się odwróci. Co za tym idzie, trafił prosto w usta wokalistki!

Więcej zdjęć Michała Szpaka i Beaty Kozidrak znajdziecie w galerii na górze strony.

Michał Szpak i Beata Kozidrak postawili na wyjątkowe stylizacje na scenie

Artyści, występujący na sopockiej scenie, pokusili się o nietypowe stylizacje. Tego wieczoru Michał Szpak zdecydował się na minimalizm. Śpiewał na scenie w samych spodniach. Do dzwonów w jasnym kolorze dobrał jaskrawy makijaż oka. Zaprezentował się publiczności w rozpuszczonych włosach. Z kolei Beata Kozidrak poszła na całość. Artystka wystąpiła w złotej sukience. Nietypowy krój z pewnością zrobił furorę. Wokalistka szokowała kreacją jeszcze przed wejściem na scenę.