W poniedziałek 21 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie rozpoczął się Top of the Top Sopot Festival 2023. Muzyczne wydarzenie potrwa przez kolejne cztery dni. Na scenie pojawią się takie gwiazdy polskiej muzyki, jak Margaret, Kayah, Reni Jusis czy Ralph Kamiński. Pierwszego dnia festiwal w roli prowadzącej show mogła sprawdzić się Julia Wieniawa. Jak wypadła w tej roli? Zdania są podzielone.

"My bawimy się świetnie! A wy?" - zagaiła do fanów na Instagramie Wieniawa, dodając filmik ze współprowadząca, Gabi Drzewiecką. Co na to fani? Część z nich twierdzi, że piosenkarka w roli prezenterki wprowadziła powiew świeżości. "Kobieta tysiąca talentów. Jest super - lekko, na luzie i pięknie", "Świetny duet - Julia jesteś stworzona do występów na scenie", "Dobrze się was ogląda" - czytamy. Są też i malkontenci, których Wieniawa nie zachwyciła. "Tej pani już dziękujemy, konferansjerka nie dla niej, żenada" - piszę widzka na Facebooku TVN-u, "Czy ten festiwal ma jakiś scenariusz? Czy to tak wszystko przypadkowo - kto pierwszy, ten na scenę?" - pyta retorycznie fan na Instagramie. "Niestety pani Wieniawa bez emocji, wyrazu, entuzjazmu. Takie sztuczne wyuczone formułki...", "Niezdarnie" - czytamy kolejno.

Julia Wieniawa jako jurorka "Mam talent!"

Julia Wieniawa niedługo będzie mogła się sprawdzić w jeszcze innej roli - jurorki "Mam talent!". Gwiazda zasiądzie w fotelu jurorskim kolejnej edycji show. W tym przypadku widzowie również nie są zgodni. Jedni krytykują zatrudnienie 24-latki, twierdząc, że jest za młoda, by oceniać często bardziej doświadczone osoby, które przez lata nie miały szansy się przebić. Inni zaś doceniają powiew świeżości, jaki może wnieść do "Mam talent!" młoda aktorka.

