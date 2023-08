Arkadiusz Jakubik jest utalentowanym polskim aktorem, laureatem czterech Orłów za drugoplanowe role. Fani mogą go kojarzyć z głośnych produkcji Wojciecha Smarzowskiego, w których często występuje. Jego pasją jest również muzyka. Piętnaście lat temu założył zespół Dr Misio, który wykonuje muzykę rockandrollową.

Arkadiusz Jakubik na festiwalu w Sopocie. Uderzył w obecną władzę

Tak się składa, że Jakubik wraz z zespołem został zaproszony do wystąpienia podczas pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023. Dr Misio wykonał na deskach Opery Leśnej jeden ze swoich najnowszych singli, "Chory na Polskę". Zanim jednak zaczął śpiewać, powiedział, komu dedykuje ten utwór. Tym samym nawiązał do sytuacji politycznej w Polsce.

Dla wszystkich chorych na Polskę. Dla wszystkich, którzy kochają ten kraj, ale mają dosyć tego, co robi z Polską nasza władza - grzmiał ze sceny.

Arkadiusz Jakubik ma już kwaterę na cmentarzu. "Ostatnia stacja"

Piosenkarz, śpiewając utwór "Chory na Polskę", nie przebiera w słowach. "Tak niewiele się dzieje, prawie nic się nie zmienia. Nie wystarczy mi życia, żeby spełniać marzenia. Tak niewiele się dzieje, czas obietnic beztroskich. Nie wystarczy mi życia, by wyleczyć się z Polski" - brzmi jedna ze zwrotek. Teledysk do utworu wyreżyserował Piotr Domalewski, odpowiedzialny za takie produkcje, jak m.in. "Cicha Noc", "Hiacynt", "60 kilo niczego", "Jak najdalej stąd" czy "Wzgórze Psów". W teledysku można zobaczyć oddział zamknięty szpitala, do którego trafiają pacjenci "chorzy na Polskę". Więcej zdjęć Arkadiusza Jakubika możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.