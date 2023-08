Top of The Top Sopot Festival 2023 trwa w najlepsze. Poza cenionymi wokalistami zobaczyliśmy już pierwszego dnia, jak gwiazdy polskiego show-biznesu radzą sobie w roli prowadzących. Jedną z nich jest Małgorzata Rozenek-Majdan, które doświadczenie prezenterki nabyła m.in. poprzez pracę w "Dzień dobry TVN". Spójrzcie na jej kreację.

Małgorzata Rozenek-Majdan olśniewa w Sopocie. Postawiła na nowoczesność

Znana przedsiębiorczyni założyła błyszczącą sukienkę z plecionym trenem. Kreacja odsłoniła jej ramię i nogi. Figura Rozenek-Majdan nie od dziś robi wrażenie - gwiazda dba o sylwetkę. Zdrowo się odżywia i ćwiczy z trenerem personalnym. Efektowną stylizację prezenterka postanowiła dopełnić srebrnymi sandałkami na obcasie oraz biżuterią w tym samym kolorze. Do tego postawiła na proste włosy i subtelny makijaż, w którym najczęściej ją widzimy. Jak wam się podoba? Po inne zdjęcia Rozenek-Majdan zapraszamy do galerii.

Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyca nie tylko strojem. Fani dopytują, jak dba o cerę

"Sporo z was mnie pytało o tę mezoterapię, bo widziałyście siniaki na mojej szyi, pytałyście, jaki mam plan na tego typu działania. Słuchajcie, wbrew pozorom, robię je tylko dwa razy do roku, bo jak zauważyłyście, ja od spojrzenia na strzykawkę dostaje siniaków i bardzo długo się one u mnie utrzymują" - opowiedziała Rozenek-Majdan w jednym ze swoich InstaStories. Zdradziła tym samym, że sekretem jej urody jest między innymi mezoterapia. To jedna z bardziej popularnych metod wykorzystywanych w salonach medycyny estetycznej.