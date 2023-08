Rihanna od ponad roku spełnia się nie tylko jako wokalistka, ale i mama. Jak się okazuje, teraz już dwójki pociech. Ojcem dzieci artystki jest raper ASAP Rocky. Fani cieszą się razem ze znaną parą, a my znamy już płeć kolejnej pociechy gwiazd.

Rihanna urodziła drugie dziecko 3 sierpnia. Spływają gratulacje

Rihanna i ASAP Rocky mają syna, który urodził się 13 maja 2022 roku. Pociecha jest bardzo podobna do mamy, nie tylko z wyglądu. Na TikToku możemy zobaczyć, że synek wokalistki ma talent muzyczny. Nagrania z jego udziałem podbijają świat. Być może wkrótce dołączy do niego rodzeństwo, gdyż Rihanna już urodziła drugie dziecko. Z portalu TMZ dowiadujemy się:

Na początku miesiąca Rihanna w tajemnicy urodziła kolejnego chłopca. Nasze źródła donoszą nam, że dziecko przyszło na świat 3 sierpnia w Los Angeles. Nie znamy jeszcze imienia dzieciaka, ale wiemy, że zaczyna się na "R" i jest to chłopiec.

Rihanna przez długi czas skrywała imię pierwszego syna

Wokalistka i raper przez długi czas nie dzielili w mediach imieniem pierwszej pociechy. Po długim czasie jednak media obiegła wieść, że syn ma na imię Rza, na cześć amerykańskiego muzyka, założyciela Wu-Tang Clanu, Roberta Fitzgeralda Diggsa. Jest on znany właśnie pod pseudonimem RZA. To imię irańskiego pochodzenia, które oznacza "ziemię i nadzieję". Mały RZA mimo młodego wieku już jest nazywany gwiazdą. Ma za sobą wiele sesji zdjęciowych i nagrań, które możemy zobaczyć w sieci. Całej rodzinie życzymy dużo zdrowia, a po ich zdjęcia zapraszamy do galerii.