Katarzyna Cichopek kilka dni temu nie pojawiła się na ramówce TVP. Tak samo jak jej partner Maciej Kurzajewski. Było to wielkim zaskoczeniem, gdyż para jest jedną z największych gwiazd stacji. Obydwoje jednak wybrali wypoczynek, jednak tym razem nie razem. Ostatnio zakochani byli na wspólnych wakacjach w Turcji, a później w Grecji. Teraz postanowili spędzić czas z rodzinami.

Cichopek i Kurzajewski pozują z dziećmi. Ona w Polsce, on we Włoszech

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pod koniec wakacji postanowili się rozdzielić. Aktorka zabrała córkę, syna i psa i wyjechała na Kaszuby. Na opublikowanych zdjęciach pozują na pomoście nad jeziorem. Widać, że Helena i Adam bardzo urośli. Syn chyba jest już wyższy od znanej mamy. "Chwilo trwaj, bo jesteś piękna i niepowtarzalna" - napisała pod zdjęciem.

Maciej Kurzajewski wybrał bardziej odległy cel podróży. Wyleciał do Włoch. To tam jego syn Franciszek układa sobie życie u boku żony Włoszki. Na początku marca tego roku dziennikarz został dziadkiem. Najstarszemu synowi urodziła córka. Kurzajewski razem z Franciszkiem, wnuczką i młodszym synem Julianem wyjechali na Sardynię. To stamtąd partner Cichopek pochwalił się zdjęciem na Instagramie. Podobnie jak aktorka opublikował fotografię, na której wszyscy stoją tyłem do aparatu. Ojciec dumnie obejmuje dorosłych synów, którzy już dawno go przerośli.

Internauci wychwycili, że partnerzy dodali bardzo podobne zdjęcia w praktycznie tym samym czasie. "Poprawa wizerunku czas start. Najpierw pan Maciej udostępnił zdjęcie z synami, a chwilę później pani" - zauważyła obserwatorka. Inna zarzuca Cichopek reklamę własnej marki nawet na zdjęciu z córką. "A po co do tych chwil cudownych z dziećmi mieszać reklamy perfum?" - pyta się internautka. U Macieja Kurzajewskiego głównym tematem w komentarzach jest natomiast była żona dziennikarza. "Za ile petarda się odpali?" - z przekąsem pyta obserwator. Zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.