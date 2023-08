21 sierpnia odbył się pierwszy dzień festiwalu w Sopocie. Na scenie pojawiły się m.in. Natalia Przybysz, Margaret, Sylwia Grzeszczak czy Sara James. Nie brakowało także męskiego grona, w tym Krzysztofa Zalewskiego, Michała Szpaka czy Organka. Kilka utworów zaśpiewał Muniek Staszczyk. TVN zaserwował widzom na antenie przekleństwo, które znalazło się na jego koszulce.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek straciła fuchę

Muniek Staszczyk z kontrowersyjnym napisem na t-shircie

Lider zespołu T. Love pojawił się na scenie w czarnej koszulce z nadrukiem i napisem. "Zdrowo je*nięty" - mogli przeczytać widzowie, bowiem produkcja nie dała rady zakryć słów, gdyż wydarzenie emitowane jest na żywo. Artysta niekiedy zasłaniał napis statywem do mikrofonu, ale i tak niewiele to dawało. Z dumą prezentował hasło, z którym najwyraźniej się identyfikuje. Nie była to jednak jedyna wpadka organizatorów. Widzowie mogli usłyszeć rozmowy zza kulis, bo najwidoczniej zapomniano wyłączyć mikrofony prowadzącym. Zdarzyło się to podczas występu Natalii Przybysz. "Macie już panią Małgosię?" - pytał ktoś spoza sceny.

Dziwna wymiana zdań Rozenek i Skórzyńskiego w Sopocie. "Jakoś mało serdecznie"

Top of the Top Festival potrwa w Sopocie do piątku włącznie. W pierwszym dniu w role prowadzących wcieliły się m.in. Paulina Krupińska, Julia Wieniawa i Małgorzata Rozenek. Aktorka zjawiła się w różowej sukience, eksponującej nogi, oraz butach na platformie w jasnym odcieniu. Prezenterka za to wybrała nietypową kreację, o czym pisaliśmy TUTAJ. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jak wam się podobają stylizacje prowadzących i gwiazd?