W poniedziałkowy wieczór w Sopocie ruszył Top of the Top Festival 2023. Pierwszy dzień zabawy w Operze Leśnej upływa pod hasłem #I Dance. Na scenie wystąpili m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Michał Szpak, Sylwia Grzeszczak, Margaret czy Sara James. Poniedziałkowy koncert prowadzą wyjątkowe kobiety: Paulina Krupińska, Gabi Drzewiecka, Julia Wieniawa, Anna Senkara, Ola Filipek i Małgorzata Rozenek. Na scenie wystąpiła już m.in. Sara James. Jej strój wyróżniał się z tłumu.

Sara James niczym SpongeBob Kanciastoporty

Podczas pierwszego dnia Festiwalu w Sopocie na początku wieczoru Sara James wyszła na scenę w towarzystwie Natalii Przybysz, Margaret i Anny Karwan. Wzrok przykuwa jej stylizacja. Młoda artystka słynie z niecodziennych kreacji na scenie. Tym razem zaprezentowała się sopockiej publiczności w długich blond dredach i czerwonym, obcisłym topie, na który założona była krótka kurtka w burgundowym kolorze. Miała ona dość nietypową konstrukcję. Pasy zwisały z dołu, a z ramion wystawały rogi. To jednak nie najdziwniejsza cześć tej stylizacji. Spodnie Sary James zostały wykonane z kilku różnych materiałów. Mają bardzo szerokie nogawki i tak samo szeroki pas, na dodatek kanciasty. Odważny outfit połączyła z białymi butami sportowymi. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

Sara James Fot. East News

Sara James pokazała się w nowej odsłonie. "Ale ładnie w tych włosach"

Sara James ma zaledwie 15 lat, a już może się pochwalić sukcesami na koncie. W 2021 roku zwyciężyła w czwartej edycji programu "The Voice Kids". Reprezentowała też Polskę na konkursie Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Potem udała się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wystąpiła w "America's Got Talent". Doszła do finału. Następnie wzięła udział w specjalnej edycji "America's Got Talent: All Stars". Więcej oryginalnych stylizacji Sary James znajdziecie w galerii u góry strony.