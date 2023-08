W 2021 roku Britney Spears i Sam Asghari stanęli na ślubnym kobiercu. Cała uroczystość odbyła się na oczach światowych sław. Nie zabrakło bowiem Madonny oraz Seleny Gomez. Mówi się, że od dłuższego czasu nie dogadywali się najlepiej. W ich domu kłótnie były na porządku dziennym. Zagraniczne źródła podawały, że mąż wokalistki podjął poważne kroki. Podobno wyprowadził się z domu Spears. Ta chyba nie ubolewa. Zorganizowała imprezę.

REKLAMA

Zobacz wideo Britney Spears pije szampana z narzeczonym

Szalona impreza Britney Spears. Ona i sześciu mężczyzn

Britney Spears urządziła szaloną imprezę rozwodową, zapraszając sześciu "ulubionych chłopców" do domu przyjaciółki w sobotni wieczór. 41-letnia gwiazda pop miała na sobie zieloną mini sukienkę, białe kozaki i okulary przeciwsłoneczne. Udostępniła fragmenty nagrania wideo, na którym facet o imieniu Dave próbuje polizać jej nogę od kolana do uda, gdy kamerzysta poinstruował go: "Zacznij od buta, bracie". Następnie klip został nagle ucięty, gdy Britney była trzymana przez pięciu mężczyzn bez koszulki przy basenie, gdy wykrzyknęła: "Okej, fajnie!". Zdjęcia znajdziecie w galerii u góry strony. Britney wystąpiła również bez ubrania. W klipie zakryła klatkę piersiową ramionami i prześcieradłem, podczas gdy tarzała się w łóżku i słuchała coveru "I Put A Spell On You" Annie Lennox. Nagranie możecie zobaczyć TUTAJ.

Britney Spears Fot. @britneyspears

Britney Spears zaatakowała męża w czasie snu? Tak twierdzi Sam Asghari

Mąż Britney Spears złożył pozew o rozwód

Według portalu Page Six, Sam Asghari chce renegocjować intercyzę, którą zawarł z Britney Spears. Mąż gwiazdy grozi, że jeśli ta nie przystanie na jego warunki, to ujawni kompromitujące informacje z ich prywatnego życia. Pozew rozwodowy wpłynął do sądu 16 sierpnia. Petycja rozwodowa ma powoływać się na "różnice nie do pogodzenia". Mąż Britney Spears chce, żeby wokalistka zapłaciła mu znacznie więcej niż to, co przewiduje dotychczasowa umowa. W zamian ma dotrzymać sekretów po rozstaniu.