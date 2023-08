Magda Gessler ma wstydliwy sekret? Próbowała to zatuszować. Fani i tak zauważyli

Magda Gessler od prawie 15 lat związana jest z Waldemarem Kozerawskim, właścicielem kliniki medycyny estetycznej w Kanadzie. Żyją w związku na odległość. On przyjeżdża do Polski, restauratorka jeździ do Kanady. W czerwcu 2022 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu, jednak Gessler pochwaliła się tym dopiero na początku 2023 roku. Pomimo małżeństwa nadal dzieli ich ocean. W połowie sierpnia restauratorka wyjechała do Kanady do męża. Chętnie relacjonuje pobyt. Jej najnowsze zdjęcie wzbudziło ogromne zainteresowanie.

Magda Gessler wstydzi się haluksów? Próbowała je zakryć

Restauratorka wróciła już do Polski, jednak wciąż wspomnieniami wraca do wakacji w Kanadzie z ukochanym. Opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby było autorstwa męża. Odprężona Magda Gessler na leżaku. Aż trudno ją poznać! Brak bujnych loków, mocnego makijażu, krzykliwych ubrań. Zaprezentowała się w najbardziej naturalnej wersji. "Takich chwil się nie zapomina. Domek w Kanadzie. Cudnie" - napisała pod zdjęciem. To, co zwraca uwagę to emotka serca, która na fotografii zakrywa haluks.

Wielu internautów zwróciło uwagę na ten szczegół. Dopytywali się ulubionej restauratorki o to, dlaczego zakrywa schorzenie. "Czemu zakryła pani haluksika?", "Haluks taktycznie schowany", "A to serduszko tak przypadkowo, czy zasłaniamy haluksa?" - czytamy pod postem.

Gessler zrzuciła doczepy i pokazała prawdziwe włosy

Bez wątpienia znakiem rozpoznawczym celebrytki są kręcone blond włosy. Jednak podczas wakacji w Kanadzie restauratorka bardziej skupiła się na tu i teraz, niż układaniu bujnych pukli. Widać to po opublikowanym nagraniu. Zdjęcia znajdziecie w galerii u góry strony. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że gęste włosy Magdy Gessler nie są wynikiem dobrych genów. Gwiazda korzysta z naturalnych doczepianych włosów. oraz częściej jednak restauratorka pokazuje się bez nich.