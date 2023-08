Ojciec Małgorzaty Kożuchowskiej - Leszek Kożuchowski - skończy w listopadzie 82 lata. Gdy aktorka zaczęła odnosić pierwsze sukcesy w show-biznesie za sprawą filmowego debiutu w "Kilerze", a później miliony Polaków oglądało ją w roli Hanki Mostowiak w "M jak miłość", nie było wiadomo, czym tak na dobrą sprawą zajmuje się jej tata. To dopiero zostało ujawnione kilka lat temu.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska o mobbingu. "Kiedyś to było na porządku dziennym"

Ojciec Kożuchowskiej miał audycję u Rydzyka. To nie wszystko

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Kożuchowska wywodzi się z katolickiej rodziny. Nie powinna więc dziwić przeszłość jej ojca. Jak przypomina strona magazynu "Viva!", Leszek Kożuchowski, który może pochwalić się karierą naukową i tytułem doktora, w przeszłości na pewnym etapie ścieżki zawodowej był związany z Radiem Maryja. Prowadził w nim cotygodniowy program "Porady ekologa". Mało tego, był również wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, założonej przez Tadeusza Rydzyka. Wykładał tam ekologię i pedagogikę oraz zasiadał też w radzie uczelni.

Imponująca kariera Leszka Kożuchowskiego w Toruniu u boku ojca Tadeusza często kładła się cieniem na reputacji jego córki Małgosi. W środowisku artystycznym charyzmatyczny redemptorysta nigdy nie wzbudzał dobrych skojarzeń. Dlatego aktorka nieraz musiała mierzyć się z nieprzyjemnymi komentarzami odnośnie relacji jej ojca z Tadeuszem Rydzykiem - podaje "Viva!".

Koniec współpracy Kożuchowskiego kojarzonej z Rydzykiem, zbiegła się w czasie z narodzinami przez aktorkę syna - Jana. Było to w 2014 roku. Wówczas rodzice aktorki przeprowadzili się z Torunia do Warszawy, a ojciec aktorki zaczął cieszyć się z uroków emerytury. W 2023 roku w Dzień Ojca, Kożuchowska zwróciła się w swoich mediach społecznościowych do taty. "Kochany tato, dzisiaj chciałabym Ci podziękować za to, że zawsze byłeś dla mnie wzorem do naśladowania. Twoje wartości, pasja, uczciwość i pracowitość są dla mnie drogowskazem każdego dnia. A twoje rady, mądrość i doświadczenie - w trudnych chwilach - oazą spokoju i siły" - napisała aktorka i pokazała ich nowe zdjęcie.

Zawsze mogła liczyć na rodziców

Kilka lat temu Małgorzata Kożuchowska powiedziała w jednym z wywiadów, że jej rodzice są dla niej wzorem do naśladowania. Mówiła, że chciałaby, aby jej dziecko zaznało takiego domu, jaki miała ona sama dzięki mamie i tacie. "Nie kierowali mną, tylko szli za mną. Chciałam się zapisać na kółko matematyczne, czy chór - nie było problemu. Wszystkiego posmakowałam, dzięki czemu wiedziałam potem, co sprawia mi radość i w czym bardzo się odnajduję. Zależy mi by moje dziecko, próbowało wszystkiego, co je interesuje - powiedziała aktorka w rozmowie z "Na żywo". Więcej zdjęć Małgorzaty Kożuchowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Małgorzata Kożuchowska instagram.com/malgorzatakozuchowska_