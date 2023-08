Kariera zagraniczna Joanny Kulig trwa w najlepsze. Teraz aktorka może pochwalić się rolą u boku Anne Hathaway - znanej m.in. z takich filmów jak "Pamiętnik księżniczki", "Diabeł ubiera się u Prady" czy "Alicja w krainie czarów". Fragment sceny z polską aktorką, u boku słynnej na całym świecie gwiazdy, znalazł się nawet w pierwszym zwiastunie filmu "She Came to Me".

O czym opowiada nowy zagraniczny film z Joanną Kulig? Jest pierwszy trailer

"She Came to Me" z Joanną Kulig, opowiada wielopokoleniową historię na tle Nowego Jorku. Śledzimy w niej między innymi losy kompozytora, który cierpi na utratę weny twórczej i dopiero na nowo odkrywa w sobie pasję po przygodzie na jedną noc, a także parę wyjątkowo uzdolnionych nastolatków, którzy próbują udowodnić rodzicom, że ich miłość może przetrwać do samego końca i nie jest to tylko chwilowa młodzieńcza miłostka. Co ciekawe, kiedy rozpoczęły się prace nad filmem, w głównych rolach obsadzono Steve'a Carella, Amy Schumer i Nicole Kidman. Wszyscy jednak finalnie wycofali się z tego projektu przed rozpoczęciem zdjęć, kiedy utknął w procesie produkcyjnym. W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun filmu, którego premiera przewidziana jest w końcu w Ameryce na 29 września. Na razie nie wiadomo nic o jego polskiej dystrybucji. Póki co wiadomo tylko, że Kulig wcieli się w ledwo wiążącą koniec z końcem, Magdalenę. Co ciekawe jej postać wydaje się na tyle ważna, że znajduje się nawet w reklamie produkcji. W zwiastunie filmu widzimy, jak bohaterka Joanny Kulig sprząta przed postacią Anne Hathaway i mówi dwa zdania na temat porządków.

Nie zapomina o Polsce

Pod koniec 2022 roku Joanna Kulig odniosła się do plotek, jakoby na stałe zamieszkała w Ameryce, by skupić się na zagranicznej karierze. "Chciałabym to sprostować. Od trzech lat mieszkam w Polsce, nie przeprowadziłam się. Teraz wyleciałam na dwa tygodnie i trzy dni, to było pięć dni zdjęciowych. Tak jest najlepiej, żeby wylecieć, zrobić swoją robotę i wrócić do domu" - mówiła w grudniu w "Dzień dobry TVN". Więcej zdjęć Joanny Kulig znajdziesz w galerii na górze strony.

