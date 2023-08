Książę Harry i Meghan Markle chcą zarobić na śmierci księżnej Diany? Zainwestowali miliony

Książę Harry i Meghan Markle jakiś czas temu zaangażowali się w nowy projekt. Postanowili rozpocząć parce nad adaptacją powieści Carley Fortune, pod tytułem "Meet Me at The Lake". Wszystko zaczęło się od tego, że para wykupiła prawa autorskie do ekranizacji. Jak przekazało "The Sun", taka przyjemność kosztowała około trzech milionów funtów. Powieść trafiła do księgarń w maju 2023 roku i od tego momentu utrzymuje się na listach bestsellerów. Film zostanie wyprodukowany dla Netfliksa.

REKLAMA

Zobacz wideo "Harry i Meghan" - dokument o życiu wśród członków rodziny królewskiej. "Znajdowali sposób, by mnie zniszczyć" [ZWIASTUN]

Książę Harry i Meghan Markle pracują nad nowym projektem. Pierwszy raz zaangażowali się w coś takiego

Choć nie jest to pierwsza współpraca pary z Netfliksem, Harry i Meghan nigdy wcześniej nie zajmowali się adaptacją powieści. Na temat współpracy wypowiedziała się sama autorka. "Jestem bardzo podekscytowana współpracą z Netfliksem i Archewell w celu przeniesienia "Meet Me at the Lake" na ekran. Historia miłosna Willa i Fern jest mi bliska i nie wyobrażam sobie bardziej idealnego partnerstwa" - wyznała Carley Fortune w rozmowie z Fox News Digital.

Warto podkreślić, że historia zawarta w powieści jest wyjątkowo podobna do życia księcia Harry'ego. Opowiada o parze, która zakochuje się w sobie po trzydziestce. Dodatkowo, losy głównego bohatera wiążą się z ogromną traumą z dzieciństwa po śmierci jednego z rodziców w wypadku samochodowym. Sytuację można porównać do zdarzeń w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Książę Harry miał 12 lat, gdy zmarła księżna Diana. Ponadto poznał swoją przyszłą żonę, gdy ta miała 35 lat, a on sam 32 lata. W sieci pojawiły się głosy, że ekranizacja ma na celu przywrócenie historii o ukochanej mamie księcia. Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Harry i Meghan blisko rozwodu? Tiktoker przeanalizował ich mowę ciała

Harry i Meghan chcą zarobić na śmierci księżnej Diany? W sieci pojawiły się nietypowe doniesienia

W związku z nowym projektem Harry'ego i Meghan pojawiły się już pierwsze nieprzyjemności w sieci. Para została oskarżona o chęć zarobku na śmierci księżnej Diany. Znane osoby stanęły jednak w obronie syna króla Karola III. Wypowiedziała się między innymi piosenkarka Kerry Katona, która przeżyła śmierć byłego męża. "Jedna z postaci ma rodzica, który umiera, a niektórzy twierdzą, że Harry zarabia na śmieci Diany. Całkowicie się nie zgadzam. Mężczyzna stracił matkę (...). Być może jest to jego sposób na wyrażanie tego. Chce pomóc ludziom, którzy przeszli to samo" - powiedziała w pewnym wywiadzie. Co sądzicie o całej sytuacji? ZOBACZ TEŻ: Książę Harry dostał wiadomość od brata. Słowa wprawiły go w osłupienie. "Nie wiem, co teraz mam zrobić"