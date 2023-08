Fabienne Wiśniewska należy do grona najpopularniejszych polskich dzieci gwiazd. Rodzicami dziewczyny są Michał Wiśniewski oraz Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna. Jakiś czas temu córka wokalistów również obrała w życiu artystyczną drogę. Choć część fanów Ich Troje pamięta Fabienne jako małą dziewczynkę, pociecha Wiśniewskiego właśnie obchodziła 20. urodziny. Na przestrzeni lat zmieniła się nie do poznania.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wiśniewski nie chce więcej dzieci? "Miejmy nadzieję"

Jak dziś wygląda córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny? Fabienne zmieniła się nie do poznania

Fabienne Wiśniewska rok temu zdawała maturę. Od wielu lat przygotowywała się również do egzaminów na warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Od października 2022 roku spełnia się jako studentka wydziału graficznego. Aby otrzymać to miejsce, musiała wykazać się nie lada umiejętnościami. Chętnych było ponad tysiąc, a dostać się mogło zaledwie sześćdziesiąt osób. Zamiłowanie do sztuki odziedziczyła po dziadkach. Ojciec piosenkarza Ich Troje był malarzem. Dziadek ze strony mamy również miał talent plastyczny.

"Jestem z niej bardzo dumna. Włożyła mnóstwo czasu i energii, przygotowując profesjonalną teczkę, ucząc się do matury i jednocześnie pracując, jako instruktor w mojej szkole tańca" - mówiła jakiś czas temu Marta Wiśniewska. Sławni rodzice często chwalą się dokonaniami swoich córek. Fabienne jest najstarszą pociechą Wiśniewskiego i Mandaryny. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, dzięki czemu fani mogą obserwować, jak zmienia swój wizerunek. Nie da się ukryć, że dziewczyna zupełnie nie przypomina siebie sprzed kilku lat. Fabienne przeszła ogromną metamorfozą. Sprawdźcie, jak teraz wygląda. Więcej zdjęć Fabienne Wiśniewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Fabienne Wiśniewska o tacie. Jakiś czas temu opowiedziała o kłótniach

Jakiś czas temu Fabienne Wiśniewska opowiedziała o relacji z ojcem. Okazało się, że nie we wszystkim się z nim zgadza. Wyznała, że największym problemem są kłótnie, które często wynikają z różnicy zdań. Ponadto z reguły żadna ze stron nie widzi swojej winy i nie chce ustąpić. "Nauczyliśmy się, że słowo "przepraszam" jest ważne, jeśli oczywiście naprawdę jest potrzebne, bo zazwyczaj po prostu odpuszczamy i zachowujemy się normalnie. Mamy różne zdania, więc i rozmowa czasem jest ciężka. Tacie trudno jest przedstawić swoją rację, bo dla niego liczy się tylko jego racja, ale finalnie dochodzimy do jakiegoś konsensusu" - wyznała jakiś czas temu w rozmowie z portalem naTemat.pl. ZOBACZ TEŻ: Fabienne Wiśniewska o dorastaniu w patchworkowej rodzinie. "Chodzi o to, żeby tata był szczęśliwy"