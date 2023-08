Stanął w obronie Romana Polańskiego. Chyra przy okazji zaatakował feministki

Andrzej Chyra na Instagramie opublikował post z okazji 90. urodzin Romana Polańskiego. Reżyser wzbudza skrajne emocje. Ma on bowiem na koncie wiele afer i skandali. Ciągnie się za nim między innymi sprawa wykorzystania seksualnego w latach 70. 13-letniej wówczas Samanthy Geimer. Polański przyznał się w sądzie do winy, wypłacił ustalone podczas rozprawy odszkodowanie oraz poddał się karze 90 dni pozbawienia wolności. W momencie, gdy dowiedział się, że sędzia Laurence Rittenband rozważa zerwanie ugody, postanowił uciec z Ameryki, a jego sprawa tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie została zamknięta. Chyra mimo tego nie ukrywa, że ceni filmy Polańskiego i postanowił stanąć w obronie reżysera.

Andrzej Chyra broni Romana Polańskiego

Andrzej Chyra po opublikowaniu na Instagramie zdjęcia Romana Polańskiego musiał zmierzyć się z wieloma słowami krytyki ze strony internautów, którzy licznie skomentowali wpis aktora. "Szkoda, że niektórym jego filmy przyćmiewają rzeczywistość i to, że jest pedofilem, przestępcą, który bezkarnie żyje i odbiera laury" - napisał jeden z followersów.

Chyra nie pozostał mu dłużny, odpisując na komentarz. "Polańskiego cenię, uczę się na nim, podziwiam filmy, wyobraźnię i wrażliwość. Warto poznać jego historię. Dziś tak znamy się na psychologii, tam jest ciekawe pole do nauki i próby rozumienia natury człowieka" - napisał Andrzej Chyra. Aktor po chwili zaatakował także feministki. "A poza tym tabloidowe patrzenie na twórców, czyli przez życiowe potknięcia i upadki, staje się domeną feministek..." - czytamy w komentarzu aktora. Więcej zdjęć Andrzeja Chyry znajdziecie w naszej galerii na górze strony.