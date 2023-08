To pierwsze telewizyjne spotkanie Małgorzaty Rozenek i Krzysztofa Skórzyńskiego, od czasu, gdy dwa miesiące temu, prezenterka została zwolniona z "Dzień dobry TVN". Tym razem Rozenek wystąpiła w roli gościni u dawnego współprowadzącego w programie "Dzień dobry wakacje". Mogła tam opowiedzieć o kulisach Top Of The Top Festival w Sopocie, który dzisiaj współprowadzi. Gabi Drzewiecka chwilę przed ich wejściem na antenę nagrywała InstaStories i uchwyciła przypadkiem ich - może się na pierwszy rzut oka wydawać - specyficzną wymianę zdań.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o zwolnieniu z "Dzień Dobry TVN" i wejściu do świata polityki. "Nigdy nie nazwałabym telewizji niewierną kochanką"

Dziwne spotkanie Rozenek i Skórzyńskiego

Gdy w lipcu Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński spotkali się na warszawskiej premierze filmu "Barbie", spijali sobie w kuluarach z dzióbków. Tymczasem na nowym nagraniu, które udostępniła 21 sierpnia na Instagramie Gabi Drzewiecka, pokazująca kulisy "Dzień dobry wakacje", widać fragment rozmowy Rozenek i Skórzyńskiego, który wygląda dość osobliwie. Nie dość, że Krzysztof ma na nim skwaszoną minę, to w dodatku słychać, jak Małgorzata mówi do niego: "jakoś mało serdecznie". Na nagranie załapała się też Paulina Krupińska, która w pewnym momencie pyta kogoś o zmęczenie. Gdy wszyscy pojawili się za to na antenie, było już bardzo miło, jakby nigdy nic.

Małgorzata Rozenek ma dość krytyki. "Żyjemy w kulturze przypier*olu"

Nie płakała publicznie po rozstaniu z "Dzień dobry TVN"

Po zwolnieniu z "Dzień dobry TVN" Małgorzata Rozenek zapewniała nas, że nie czuje żalu i cieszyła się na kolejny program, który za jakiś czas ma poprowadzić. "Jestem osobą, która zawsze patrzy do przodu i szuka nowych wyzwań, czerpie ze zmian, uczy się z trudności. Wiem już teraz, że nie było mi dane smucić się zbyt długo i bardzo się z tego powodu cieszę. Nigdy nie nazwałabym telewizji niewierną kochanką, bo w moim przypadku jest lojalną żoną od wielu, wielu lat. Nigdy nie miałam poczucia, że nie wykorzystuje się mojego potencjału. Zawsze miałam poczucie, że projekty, w które wchodzę, dają mi szansę na spełnienie. Taki będzie też kolejny. Bardzo już nim jestem podekscytowana" - mówiła Plotkowi Rozenek. Więcej jej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek Fot. @m_rozenek