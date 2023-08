Jennifer Lopez i Ben Affleck mieli dosyć burzliwe życie miłosne. Para spotykała się ponad 20 lat temu, jednak nie wszystko ułożyło się tak, jakby tego chcieli. Postanowili wtedy, że to koniec ich wspólnej drogi. Ben związał się z Jennifer Garner, amerykańską aktorką, z którą doczekał się trójki dzieci. Małżeństwo w 2018 roku zakończyło się rozwodem. Lopez miała za sobą kilka romansów i próbowała znaleźć szczęście w ramionach bejsbolisty Alexa Rodrigueza. Jeszcze w czasie relacji z mężczyzną, odnowiła swoją znajomość z Benem, która ostatecznie przerodziła się w związek. Teraz, w rocznicę ślubu, piosenkarka wspomina na Instagramie ten wyjątkowy dzień. Więcej zdjęć Jennifer i Bena znajdziesz w galerii na górze strony.

Jennifer Lopez we wzruszającym poście wspomina ślub z Benem Affleckiem

Artystka z okazji rocznicy ślubu dodała wyjątkowe kadry z ceremonii. "Drogi Benie, siedzę tu sama, patrząc na moją obrączkę. Czuję się przytłoczona. To sprawia, że chcę śpiewać. Jak się tutaj znaleźliśmy, bez przewijania do tyłu. Ojej, to jest moje życie..." - napisała wierszem pod postem na Instagramie wzruszona Lopez. Fani pary składają najszczersze życzenia. Część z nich utożsamia się z ich historią, doszukując się w niej własnych rozterek miłosnych. "Wszystkiego najlepszego z okazji pierwszej rocznicy! Bycie z miłością swojego życia to najlepsza rzecz na świecie" - napisała jedna z fanek.

Ben Affleck nie lubi, gdy Lopez odsłania ciało? Skomentował stylizację żony

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Jak wyglądał ich ślub?

Ceremonię zorganizowano w wartej około dziewięć miliardów dolarów, posiadłości gwiazdora, w stanie Georgia. Parze towarzyszyli bliscy i tłumy przyjaciół. Panna młoda miała na sobie piękną białą suknię od Ralpha Laurena z długim trenem i jeszcze dłuższym welonem. Pan młody natomiast pojawił się na ślubnym kobiercu w biało-czarnym smokingu. Wszyscy goście byli ubrani na biało. Na ślubie zawitali m.in. Matt Damon, Jimmy Kimmel i Renee Zellweger.