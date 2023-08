Edyta Pazura szczerze o stosunku wobec Lewandowskich. "Nie przyjaźnimy się"

Edyta Pazura jest żoną znanego aktora, Cezarego Pazury. Małżeństwo doczekało się trojga pociech: Amelii, Antoniego i Rity. Edyta Pazura co jakiś czas organizuje na Instagramie sesję Q&A, podczas której odpowiada na pytania obserwatorów. Ostatnio w ramach tego cyklu opowiedziała o swoim stosunku wobec Roberta i Anny Lewandowskich.

Edyta Pazura szczerze o relacji z Lewandowskimi

Edyta Pazura podczas jednego z odcinków podcastu "Kobiety z Pazurem" miała wspomnieć, że nie zna Anny Lewandowskiej. Jedna z osób obserwujących profil kobiety na Instagramie postanowiła zapytać o to podczas sesji Q&A. Pazura podkreśliła, że zna Anię i Roberta, jednak na co dzień się z nimi nie przyjaźni. "Znamy Anię i Roberta. Byliśmy parę razy na meczu, ale nie przyjaźnimy się. Przyjaźń dla mnie to duże słowo, tak jak miłość. Czarek bardzo kibicuje Robertowi, bo kocha piłkę nożną, a ja Ani, bo wkłada dużo serca w to co robi" - napisała Pazura, rozwiewając wątpliwości w zakresie swojego stosunku do Lewandowskich.

Edyta Pazura dopuściła się plagiatu?

Przypomnijmy, że Edyta Pazura niedawno opublikowała nowe nagranie, które ma promować jej perfumy. Internauci uważają, że reklama jest kopią promocji innej światowej marki. Żona znanego aktora odpowiedziała jednak, że wszelkie inspiracje czerpała z filmów. "Zrobiliśmy ten spot dokładnie tak, jak sobie to wymyśliliśmy i zapragnęliśmy. Ten film w pełni pokazuje oddanie naszej pracy, charakter perfum i zaangażowanie" - napisała Pazura.

Pazura nie rozumiała zarzutów o plagiat. Teraz mówi o inspiracji i manipulacji

Internauci szybko zaczęli odpisywać celebrytce, że ta dopuściła się plagiatu. "Kojarzy mi się reklama Kenzo, "Zgapione z reklamy Kenzo World", "Też przed chwilą oglądałam reklamę Kenzo. Dużo wspólnego..." - mogliśmy przeczytać. Pazura postanowiła odnieść się do tych głosów, dodając wymowny komentarz. "Nic. Chyba tylko tyle, że obydwie są taneczne, jak 50% reklam realizowanych w ostatnim czasie. Nasze ruchy były inspirowane Charlie Chaplinem, nie Kenzo" - zaznaczyła Pazura. Więcej zdjęć Edyty Pazury znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

