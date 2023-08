Niedawno Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Cała rodzina przeprowadziła się do słonecznego Miami. Od tego czasu wszyscy regularnie pokazują, jak wygląda ich bajeczne życie za oceanem. Żona muzyka relacjonowała między innymi remont mieszkania, całą okolicę, czy przygotowania do egzaminu na prawo jazdy. Celebryci pokazują również, jak wyglądają ich podstawowe czynności. Ostatnio pochwalili się pewnym udogodnieniem. Chodziło o zakupy.

Rubikowie zrobili zakupy w Miami. Skorzystali z wygodnej opcji

Agata Rubik aktywnie działa w mediach społecznościowych. Codziennie wstawia nowe relacje dla swoich 200 tysięcy obserwatorów. Ostatnio celebrytka pokazała fanom, jak łatwe jest robienie zakupów w Miami. Wraz z mężem skorzystała z pewnego udogodnienia. "Po drodze zahaczyliśmy o Target. Piotr złożył zamówienie z opcją drive up. Podjeżdżasz pod parking, a oni przynoszą ci zamówienie do samochodu. Super wygodne. Pani pojawiła się błyskawicznie" - napisała na profilu na Instagramie. Wygląda na to, że Rubikowie nie musieli nawet opuszczać auta, aby zdobyć podstawowe produkty.

Agata Rubik na Instagramie fot. Instagram/@agata_rubik/screenshot

Nie jest to pierwszy raz, gdy Rubikowie relacjonują zakupy. Ostatnio nie omieszkali wyznać, ile kosztowało ich zrobienie zapasów. Jakiś czas temu Agata i Piotr wybrali się do słynnego Costco. W tym sklepie należy płacić za członkostwo, aby móc robić zakupy. "Łupy z Costco - 205 dolarów. Roczne członkostwo - 60 dolarów" - wyznała celebrytka na profilu na Instagramie. Oznacza to, że para jednorazowo wydała aż 841 złotych na artykuły spożywcze. Więcej zdjęć rodziny Rubików z Miami znajdziecie w galerii na górze strony.

Agata Rubik o zdrowym odżywianiu. Jak rodzina odżywia się na co dzień?

Jakiś czas temu Agata Rubik opowiedziała o tym, co je w Stanach Zjednoczonych. Wyznała, że stara się, aby jej rodzina zdrowo się odżywiała. Na co dzień wybiera zdrowe owsianki i obiady. Czasem jednak decyduje się na odstępstwa. Co jakiś czas stawia na niewielkie przyjemności. Ostatnio na profilu na Instagramie pokazała, że zajadała się suszonymi grzybami Shitake. "Nie zawsze jemy zdrowo. Ala marzyła o tej zupce, Helena wcina czipsy, niby GF i organiczne, ale nadal..." - napisała w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Agata Rubik tłumaczy nieprzyjemną sytuację córki w szkole w Miami. "Miała rozmowę z dyrektorem"