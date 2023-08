Maja Bohosiewicz zakochała się w Hiszpanii. W związku z tym podjęła z rodziną decyzję o przeprowadzce do tego ciepłego miejsca. Jej willa z basenem jest w trakcie wykańczania, a już teraz możemy zobaczyć, co udało się zdziałać architektce w sypialni influencerki.

Maja Bohosiewicz ma sypialnię jak z filmów. Na ścianie słonie i gepardy

Przestronna sypialnia influencerki została urządzona w jasnych barwach. Białe ściany pomieszczenia przełamała wzorzysta tapeta ze zwierzęcym motywem. Widać na niej bowiem kilka gatunków zwierząt prosto z safari. Biały stolik nocny idealnie pasuje do szarego łóżka, które już polubił piesek Bohosiewicz. Na podłodze z kolei królują jasne panele i kremowe dywany. Ciekawym akcentem wystroju jest z pewnością ciemne, drewniane biurko, do którego Bohosiewicz dołączyła wzorzyste krzesło. Z tej rajskiej przestrzeni można sprawnie przejść na zewnątrz - w sypialni oprócz małego okna znajdziemy wyjście na taras z basenem. Po więcej zdjęć sypialni influencerki zapraszamy do galerii.

Maja Bohosiewicz ma kraty w oknach. Porównuje to do życia w więzieniu

Maja Bohosiewicz i jej biznes. Już od dawna nie gra w serialach i filmach

Influencerka ma doświadczenie aktorskie. Widzieliśmy ją w takich produkcjach jak "Za marzenia", "Wojna żeńsko-męska" czy "Londyńczycy". Wiele osób zastanawia się, skąd siostra Soni Bohosiewicz ma fundusze na tak wystawne życie, skoro od 2019 roku nie była widziana na ekranie. Aktualnie Bohosiewicz skupia się na rozwijaniu własnej marki odzieżowej, czego efekty widzimy na Instagramie. Widać, że bycie influencerką daje jej ogromną satysfakcję. Na wspomnianej platformie śledzi ją ponad 534 tys. użytkowników.