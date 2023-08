Kuba Wojewódzki wystąpi na festiwalu w Sopocie? Opublikował wymowne zdjęcie

Już 21 sierpnia rozpocznie się Top Of The Top Festival w Sopocie. Podczas czterech kolejnych dni fani muzyki będą przeżywać swoje wielkie święto. Na scenie podczas tego wzniosłego wydarzenia nie zabraknie wielu gwiazd, takich jak chociażby Krzysztof Zalewski, Agnieszka Chylińska, Sara James, T.LOVE czy LemON. Możliwe, że na scenie pojawi się jeszcze jedna osobistość, doskonale znana widzom TVN-u i nie tylko.

REKLAMA

Zobacz wideo Sprawdzamy ceny w restauracji Kuby Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki wystąpi na festiwalu w Sopocie?

Mowa o Kubie Wojewódzkim, którego miłość do muzyki jest wszystkim powszechnie znana. Showman uwielbia grać na perkusji, a ostatnie zdjęcie opublikowane przez niego świadczy, iż jest możliwość, że Wojewódzki zagra podczas Top Of The Top Festival 2023. Oczywiście, póki co są to tylko domysły, jednak podpis pod zdjęciem celebryty wiele mówi. "Czasami błyskiem geniuszu jest chwila poznania swego beztalencia… Próby przed @topofthetopsopotfestival" - napisał Wojewódzki pod postem opublikowanym na Instagramie.

Zmieniał kobiety jak rękawiczki. Wojewódzki zdradził, dlaczego nie ma żony

Oliwy do ognia dodała również stacja TVN, która w następujący sposób podpisała zdjęcie muzyka. "@kuba_wojewodzki_official wystąpi na @topofthetopsopotfestival? Żeby się o tym przekonać, musicie być z nami" - czytamy na profilu TVN na Instagramie. Jak na razie nie wiadomo na jakiej zasadzie Wojewódzki miałby wystąpić na festiwalu. Jeśli finalnie jednak doszłoby do tego, to z pewnością fani będą zachwyceni z możliwości zobaczenia Wojewódzkiego podczas takiego wydarzenia. Więcej zdjęć Kuby Wojewódzkiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.