Blanka zasłynęła dzięki przebojowi "Solo", z którym reprezentowała Polskę na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji. Choć jej wybór wywołał wiele kontrowersji, a fani konkursu nie chcieli pogodzić się z faktem, że to właśnie ona wystąpi w Liverpoolu, to sama piosenka bardzo szybko stała się hitem. Wszystko za sprawą mediów społecznościowych, które rozniosły "Bejbe" po całym świecie. Teraz artystka wystąpiła na żywo w Sopocie. Więcej zdjęć Blanki znajdziecie w galerii na górze strony.

Blanka śpiewa "Solo" na molo w Sopocie. Publiczność dopisała

Koncert rozpoczął się na sopockim molo o godz. 5.30. Mimo tak wczesnej pory, na wydarzeniu zjawiło się mnóstwo fanów Blanki. Udział w evencie był darmowy, a wejście na molo z tej okazji nie było biletowane. Całość trwała około pół godziny. Piosenkarka zaśpiewała pięć utworów, w tym dwukrotnie piosenkę "Solo". Blance towarzyszyły tancerki, które wykonywały charakterystyczny układ choreograficzny. Podczas jednej z piosenek na scenę zostały zaproszone dwie fanki, które miały możliwość zaśpiewania razem ze swoją idolką.

Blanka na Eurowizji 2023. Które miejsce zajęła?

Wokalistka w konkursie zajęła 19. miejsce. Warto podkreślić, że publiczność uplasowała ją na trzecim miejscu w półfinale i na ósmym miejscu w finale. To głosy jury sprawiły, że Blanka ostatecznie wylądowała w drugiej dziesiątce zestawienia. Udział w Eurowizji z pewnością dał jej międzynarodowy rozgłos i pomógł w rozwinięciu swojej kariery. Niedawno Blanka wydała utwór "Boys like a toys", który już teraz jest hitem Internetu. ZOBACZ TEŻ: TVP ma już kandydata na kolejną Eurowizję? "Oznaczałoby to rezygnację z publicznego konkursu"