Joanna Krupa pokazała harce córki w deszczu. Internautka zwróciła uwagę na pampers

Joanna Krupa odpoczywa teraz po wyczerpujących zdjęciach do nowego sezonu "Top model". Modelka przebywa właśnie w Kalifornii, gdzie może nadrobić czas z córką, która ostatnio nie towarzyszyła jej w Polsce. W dniu, w którym w Los Angeles mówiło się o rzadko spotykanej tropikalnej burzy, modelka zamieściła filmik z Ashą. Jedna z internautek zwróciła uwagę na ciekawy szczegół.

Zobacz wideo Joanna Krupa zdradza, jak rozpieszcza córkę. "Dziesięć dni z rzędu może chodzić w tym samym"

Internautka pyta Krupę o pampers

Część południowej Kalifornii jest od weekendu narażona na wysokie ryzyko nadmiernych opadów deszczu. Póki co żywioł nie jest straszny małej Ashy, która w listopadzie skończy cztery lata. Na nowym filmiku Joanny Krupy widać, jak dziewczyna ubrana w kalosze i z parasolką w ręku, wybrała się na przydomowe boisko. Tam mimo padającego deszczu, humor jej dopisywał do tego stopnia, że nawet w pewnym momencie zaczęła tańczyć. Wsiadła też na rower na czterech kółkach i zrobiła kilka okrążeń. "Tańcząca i bawiąca się w deszczu, urocza", "A mówią, że w czasie deszczu dzieci się nudzą. Asha jest tego zaprzeczeniem!" - piszą internauci. Jedna z internautek zwróciła też uwagę na ubiór córki Krupy. "Piękne dziecko. Ale czy ja dobrze widzę nadal chodzi w pampersie?" - zapytała, ale nie doczekała się póki co odpowiedzi modelki. Ponoć komentarzy pytających o pampers córki Dżoany było więcej, ale modelka wszystkie usuwa.

Asha jest dwujęzyczna

Niedawno zapytaliśmy Joannę Krupę czy Asha, która jednak wychowuje się w Kalifornii, dobrze mówi w języku polskim. "Super, wszystko rozumie, mówi dużo po polsku, zdaniami już, jak czegoś nie rozumie, czy nie wie, jak powiedzieć, to się pyta" - zdradziła Plotkowi Krupa. A czy miesza język polski z angielski, jak jej mama? Gwiazda przyznała, że owszem. "Często miesza. To jest bardzo słodkie, ale miesza bardzo dużo" - dodała prowadząca "Top model". Dowiedzieliśmy się też, że dziewczynka nie do końca lubi chodzić do przedszkola. "Są momenty, że nie chce iść, bo ona jest taka, że nie lubi, jak ktoś mówi jej, co ma robić. Masz reguły i do końca to jej nie pasuje. Zabawę uwielbia, ale codziennie nie chce chodzić do przedszkola, więc na siłę tam jej nie daję" - wyznała Joanna. Więcej zdjęć Krupy z córką znajdziesz w galerii na górze strony.

Joanna Krupa z córką Instagram.com/joannakrupa