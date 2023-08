Wielkimi krokami zbliża się wielki festiwal muzyczny. Top of the Top Sopot Festival rozpocznie się już 21 sierpnia i potrwa cztery dni. Na scenie Opery Leśniej wystąpi wiele polskich gwiazd. Nie można także zapomnieć o wyjątkowych prowadzących. W pierwszy dzień wydarzenia w rolę gospodarzy wcieli się między innymi Paulina Krupińska. Prezenterka dojechała do Sopotu już dzień wcześniej. O tym, że jest już na miejscu, chciała poinformować swojego męża. Pomimo tego, że był zajęty, odebrał. Nie uwierzycie, co robił.

Zobacz wideo Paulina Krupińska o Dniu Kobiet i mieszkaniu w Zakopanem. „Nigdy się nie zestarzeję!"

Paulina Krupińska zadzwoniła do męża. Odebrał w wyjątkowo nietypowym momencie

Paulina Krupińska postanowiła przyjechać nad morze dzień przed wydarzeniem Top of the Top Sopot Festival 2023. Trasę spędziła za kierownicą. Towarzyszył jej Damian Michałowski. Prezenterzy relacjonowali drogę w mediach społecznościowych. "Pani kierowniczka i pan pasażer pozdrawiają. Jedziemy sprawdzić jakość sopockich gofrów" - pisał Michałowski na profilu na Instagramie. Tuż po przyjeździe postanowili zadzwonić do swoich partnerów. Tak się złożyło, że Sebastian Karipiel-Bułecka był zajęty.

Paulina Krupińska na Instagramie fot. Instagram/@pkrupinska/screenshot

Tego dnia mąż Pauliny Krupińskiej wraz z zespołem Zakopower grał koncert na Pustyni Błędowskiej. Jak się okazało, nie była to żadna przeszkoda w odebraniu telefonu. Karpiel-Bułecka występował na scenie. Dzięki temu, Krupińska mogła uczestniczyć w koncercie ukochanego, będąc na drugim końcu Polski. Nie kryła zaskoczenia. Cieszyła się, że nie ominęła występu. "Jesteśmy w Sopocie, ale trochę na koncercie" - dodał Michałowski. Więcej zdjęć Krupińskiej i Karpiela-Bułecki znajdziecie w galerii na górze strony.

W mediach społecznościowych znajdziemy dużo ujęć Pauliny Krupińskiej z mężem. Ostatnio para obchodziła rocznicę ślubu

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka często wrzucają wspólne zdjęcia do sieci. Starają się zawsze na bieżąco informować fanów, co dzieje się w ich życiu. Wyjątkiem był ich ślub. W 2018 roku zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Prawie do końca udało im się zachować ten fakt w tajemnicy przed mediami.

Niedawno świętowali piątą rocznicę uroczystości. Z tego powodu opublikowali urocze nagranie w mediach społecznościowych. Obserwatorzy mogli zobaczyć, jak wyglądał wyjątkowy dzień pary. Zostawili po sobie wiele miłych komentarzy. "Kochajcie się i lubcie się wzajemnie. To ważne" - czytamy pod postem.