Tegoroczny urlop Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek spędzali w Grecji, co starannie dokumentowali w instagramowych relacjach. Koniec sierpnia każde z nich postanowiło jednak poświęcić dla swoich dzieci. Cichopek zabrała córkę nad jezioro, a Kurzajewski wyjechał do Włoch, gdzie mieszka jego starszy syn. Rodzinny kadr, którym prowadzący "Pytania na śniadanie" podzielił się na Instagramie, wywołał lawinę komentarzy.

Fani Kurzajewskiego nie wierzą, że Smaszcz nie skomentuje jego zdjęcia

Na udostępnionej przez Macieja Kurzajewskiego fotografii widać trzy pokolenia jego rodziny. Prezenter stoi w środku, obejmując synów, a starszy z nich, Franciszek, trzyma na rękach kilkumiesięczną córkę. Wszyscy pozują tyłem do obiektywu, wpatrując się w morze. Rodzinny kadr Kurzajewski opatrzył hasztagami takimi jak "szczęście", "zawsze razem" czy "nie potrzeba słów". Więcej zdjęć Macieja Kurzajewskiego z bliskim znajdziecie w galerii na górze strony.

Choć część internautów zachwyca się włoskimi wakacjami prowadzącego "Pytania na śniadanie", inni ewidentnie zastanawiają się, kiedy na zdjęcie zareaguje jego była żona. Pod postem pojawiło się bowiem sporo komentarzy na temat "odpalenia się petardy". "Daję czas do godziny i się pani petarda odpali, że dzięki niej ma pan ponowny kontakt z synami", "Za ile petarda się odpali?" "3,2,1... start dla Pauliny" - czytamy.

Internauci nawiązują do afery z Grecji

Niewykluczone, że fani Macieja Kurzajewskiego w ten sposób nawiązują do niedawnej afery z udziałem Pauliny Smaszcza, która wybuchła, gdy prezenter wraz z obecną partnerką spędzali wakacje w Grecji. Choć wydawało się, że medialny konflikt między byłym małżonkami został już zażegnany, Smaszcz nie spodobało się, że prowadzący "Pytania na śniadanie" spędzają urlop w tym samym miejscu, do którego Kurzajewski wcześniej jeździł z nią. "Konkubiny jeżdżą na wakacje z obecnymi facetami, w miejsca, gdzie on spędzał przez wiele lat wakacje ze swoją rodziną, swoimi dziećmi, gdzie deklarował miłość, wierność i oddanie na zawsze" - napisała wówczas na Instagramie. Na temat włoskiej fotografii Smaszcz jak na razie jednak milczy.