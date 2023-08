Anna Lewandowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności. Żona Roberta Lewandowskiego regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Tym razem zniknęła z Instagrama na dłuższy czas. Jej nieobecność wywołała niemałe zamieszanie. Miłośniczka sportu wróciła - opublikowała zdjęcie ze stadionu w zwracającej uwagę stylizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwaśniewska o wyznaniu Lewandowskiej na temat poronienia

Anna Lewandowska wróciła do instagramowego świata. Podzieliła się z fanami zdjęciem ze stadionu

Na instagramowym koncie Anny Lewandowskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Żona Roberta Lewandowskiego zdecydowała się na wielki powrót i trzeba przyznać, że świetnie jej się to udało. Miłośniczka sportu zapozowała na stadionowych schodach w zwracającej uwagę stylizacji. Założyła krótkie, mocno dopasowane, jeansowe szorty. Dobrała do nich równie obcisły t-shirt z nieco szerszymi rękawami. Letni look uzupełniła średniej wielkości torebka na krótkim pasku. Trzeba przyznać, że całość nie wyglądała najlepiej. Brakowało powietrza. Wystarczyło, aby góra lub dół były choć odrobinę luźniejsze. Wtedy byłoby o wiele bardziej stylowo i mniej tandetnie. O taki efekt Lewandowskiej zapewne nie chodziło.

Lewandowska jest szefową sztabu ludzi. Jak wygląda praca u niej?

Anna Lewandowska przerwała ciszę. Znów publikuje treści na swoim instagramowym koncie

Anna Lewandowska zrobiła sobie przerwę od mediów społecznościowych na stosunkowo długi czas. Dwa tygodnie to nie mało. Nic więc dziwnego, że opublikowane przez nią zdjęcie spotkało się z aż takim zainteresowaniem. Okazuje się, że powodem nieobecności były wakacje na Dominikanie. Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska Fot. instagram.com/@annalewandowska