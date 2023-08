Kirsty i Paul są za granicą dosyć popularną parą działającą w mediach społecznościowych. Chętnie pokazują obserwującym swoją codzienność i najważniejsze wydarzenia w życiu. Ostatnio podzielili się na swoich profilach radosną nowiną. Kirsty po siedmiu latach spotykania się z Paulem przyjęła jego oświadczyny. W sieci rozpętała się prawdziwa burza. Więcej zdjęć Paula i Kirsty znajdziecie w galerii na górze strony.

Para od początku zmaga się z negatywnymi komentarzami. "Ludzie są po prostu zazdrośni"

Już na początku swojej wspólnej drogi Kirsty i Paul spotykali się z wieloma negatywnymi komentarzami. Większość z nich dotyczyła przede wszystkim wyglądu mężczyzny. Fani influencerki twierdzą, że ta jest dla niego zbyt ładna i nie rozumieją, czemu w ogóle zgodziła się przyjąć jego zaręczyny. Kirsty broni swojego partnera w mediach społecznościowych twierdząc, że "ludzie są po prostu zazdrośni i z tej zazdrości powiedzą wszystko". Kobieta podkreśla, że nie wygląd był jej priorytetem podczas poszukiwania "tego jedynego". Na co zwracała uwagę instagramerka?

Kirsty staje w obronie miłości i wytyka społeczeństwu powierzchowność

Influencerka, choć odpowiada na negatywne komentarze dotyczące jej związku, to z pewnością nie sugeruje się nimi w żaden sposób i nie zamierza zostawiać swojego partnera. "Skupiamy się na wyglądzie, zamiast zobaczyć szerszy obraz tego, kim jest drugi człowiek. Możesz wyglądać świetnie i wciąż być najbrzydszą osobą na świecie" - tłumaczy na swoim profilu. Kobieta zwraca uwagę, że ludzie zbyt powierzchownie patrzą na drugiego człowieka i że to nie wygląd jest najważniejszy, a wnętrze i charakter. ZOBACZ TEŻ: Magda Pyznar zaręczyła się w więzieniu. "Zawsze mówiłam, że chcę to zrobić inaczej niż wszyscy"