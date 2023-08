Fałsze na Earth Festival 2023? Widzowie mocno podzieleni w ocenach

Earth Festival to wydarzenie z ważnym przesłaniem - przypomina o kwestii globalnego ocieplenia i nawołuje do tego, aby bardziej dbać o planetę. Z ideą eventu zgadzają się takie gwiazdy jak Mrozu, Paweł Domagała czy Kayah. Kto jeszcze zagrał w tegorocznej edycji festiwalu? Sprawdźcie, co na temat występów mówi publika.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria komentuje karygodne zachowanie Kayah

Earth Festival 2023. Trochę fałszu, trochę pochwał

Początek wydarzenia należał do Kayah i Sary James. Wokalistki odtworzyły słynny utwór "We are the world". Jak im wyszło? Jedni chwalą występ artystek, składając gratulacje w sieci, zaś inni mają im trochę do zarzucenia. "Chyba słabo z odsłuchami tam było" - napisała jedna z widzek na Instagramie stacji. Ponadto czytamy: "Panie Kayah i James raczej nie uniosły Michaela Jacksona". Słuchaczy podzielił również występ Bryskiej. "Piękna i niesamowita" - wspomina jedna z fanek. Inna internautka miała za to pewną uwagę: "Oj, dziewczę fałszowało aż miło". Zdecydowanie najwięcej ciepłych słów spłynęło w kierunku Mroza i Pawła Domagały.

Widzowie mają uwagi nie tylko do artystów. Zwrócili uwagę na dbanie o środowisko. "Zacznijcie od siebie"

Kayah zachwyca formą. Znamy jej dietę. Wykluczyła cztery składniki

Niektórzy uznali, że przedstawione show kłóciło się z ideą wydarzenia. "Wszystkie panie w super nowych ubraniach. Duże telebimy oddające ciepło. (...) Chcecie dbać o klimat, zacznijcie od siebie. Nie wymagajcie od innych" - czytamy w sieci. Wśród krytyków znaleźli się oczywiście fani stacji. "Jestem z wami Polsat, jest super". Co sądzicie o wydarzeniu? Po zdjęcia z Earth Festival 2023 zapraszamy do galerii.