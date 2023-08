Sanah z impetem weszła na polską scenę muzyczną. Dziś śmiało można powiedzieć, że jest jedną z najpopularniejszych wokalistek ostatnich lat. Talent artystki doceniają również koledzy i koleżanki z branży. Pochwałę usłyszała nawet z ust Justyny Steczkowskiej, która rozpływała się nad umiejętnościami wokalnymi piosenkarki w poście w mediach społecznościowych. Skończyło się to kłótnią z jedną z obserwatorek.

Justyna Steczkowska czule o Sanah. Chwali ją na Instagramie

Sanah wyruszyła w swoją wymarzoną trasę koncertową "Uczta nad ucztami". Wokalistka zagrała już na stadionie w Chorzowie, a przed nią jeszcze występy na największych halach w Gdańsku i Warszawie. Jako pierwsza Polka zapełniła publicznością cały PGE Narodowy, co jest niesamowitym osiągnięciem. Talent młodszej koleżanki zauważyła Justyna Steczkowska.

Diwa w bardzo czułych słowach podzieliła się wrażeniami po obejrzeniu fragmentów z koncertu w Chorzowie, który odbył się 15 sierpnia. Steczkowska zwróciła uwagę na to, że Sanah stoi właśnie przed ważnym momentem w karierze. Piosenkarka wyraziła swoje wsparcie i życzyła jej powodzenia w dalszych występach.

Miałam okazję zobaczyć fragmenty pierwszego koncertu Sanah z trasy "Uczta nad ucztami". To jak wiecie nie pierwszy jej koncert, ale pierwsza tak wielka trasa. Ważny moment dla każdego artysty. Życzę ci powodzenia "Nasz Kwiatuszku". Śpiewaj nam pięknie i baw się dobrze. Z całego serca życzę ci powodzenia i niesłabnącej miłości twoich wspaniałych fanów - napisała na Instagramie.

Fanka wytknęła Steczkowskiej kłamstwo. Nie spodobał się post o Sanah

Pod postem szybko zaczęły pojawiać się komentarze. Wielu fanów wzruszonych było tym, jak artystka wspiera swoją młodszą koleżankę z branży. Jednak jedna z internautek zwróciła uwagę na komentarz Steczkowskiej na temat muzyki Sanah sprzed kilku lat. "Jeszcze nie tak dawno, Pani Justyna szydziła z takiego śpiewania, a tu aż taka odmiana" - napisała.

Głos zabrała sama Steczkowska. "Nie szydzę z ludzi. To po prostu kłamstwo" - odpowiedziała stanowczo. Również inni komentatorzy stanęli w obronie gwiazdy, zastanawiając się, kiedy miała ona "szydzić" z wokalistki. "Nie pogrążaj się. W "The Voice of Poland" oceniła piosenkę Sanah jako tylko "modną" - wyjaśniła swój wcześniejszy komentarz internautka. Na to już diwa nie zareagowała. Więcej zdjęć Justyny Steczkowskiej i Sanah znajdziecie w galerii na górze strony.