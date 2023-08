Bycie żoną przedsiębiorcy z Dubaju może być ciężkie? Soudi Al Nadak jest tego żywym przykładem. Patrząc na nagrania i zdjęcia przedstawiane w mediach społecznościowych partnerki milionera, można od razu pozazdrościć jej bogactwa. Z drugiej strony, fani coraz częściej zwracają uwagę na to, że Al Nadak może czuć się samotna i nieszczęśliwa. Gdzie leży prawda?

Zobacz wideo Sylwia Bomba o „Dziewczynach z Dubaju 2". „Doskonale wiem, o jakie dziewczyny chodzi"

Żona milionera z Dubaju. Mają pewne zasady dotyczące zawierania przyjaźni

"Mieliśmy wielu wspólnych przyjaciół i zawsze spotykaliśmy się na imprezach celebrytów. Jamal zawsze zapraszał mnie na randki, a ja w końcu dałam mu szansę" - tak Al Nadak mówiła o początkach jej związku dla "Daily Mail". Brytyjka zaczęła podróżować z milionerem po świecie i w 2021 roku stanęła z nim na ślubnym kobiercu w Dubaju. Druga równie huczna ceremonia odbyła się z kolei na terenie Wielkiej Brytanii, ze względu na rodzinę ze strony żony milionera. Przed wejściem w związek Al Nadak była bardzo aktywna w sieci. Teraz nie może udostępniać wszystkiego, czego zapragnie. Nie chce bowiem urazić rodziny milionera. Jakie są inne cienie związku z przedsiębiorcą z Dubaju? Małżonkowie znają swoje loginy i hasła do kont. Ponadto mają swoją lokalizację. Co zaskakujące, nie mogą mieć przyjaciół przeciwnej płci.

Partnerka milionera otrzymuje mnóstwo hejtu. Jak sobie z nim radzi? "Idę do Diora"

"Zawsze ubieram się skromnie i dbam o to, aby wszystko wyglądało idealnie - tak jak moje włosy, paznokcie i makijaż" - mówiła w wywiadzie Al Nadak, a mimo to jest nazywana w sieci naciągaczką. Warto dodać, że Brytyjka pochodzi z zamożnej rodziny, o czym nie każdy hejter wie. Jak influencerka radzi sobie z mową nienawiści? "Codziennie dostaję wiele okropnych komentarzy, więc po prostu idę do Diora, żeby poczuć się lepiej" - oznajmiła krótko. Po zdjęcia Al Nadak i jej męża zapraszamy do galerii.