Okazuje się, że to nie czasochłonne programy, które prowadzi w TVP, stoją na drodze Marty Manowskiej, by kiedyś dołączyła do ekipy "Pytania na śniadanie". W rozmowie z Plotkiem gospodyni takich czołowych produkcji jak "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" zdradziła, że nie ma dobrej wiadomości dla osób, które widziałyby ją w gronie gospodarzy telewizji śniadaniowej. I wytłumaczyła, dlaczego nie chciałaby dołączyć do i tak już licznej ekipy programu TVP2, w którym m.in. jest Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Marta Manowska nie chce prowadzić "Pytania na śniadanie". Mówi nam, dlaczego

Swego czasu plotkowano, że Marta Manowska dołączy do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie". Nauczona wieloma trudnymi rozmowami na planie swoich randkowych programów, na pewno wykazałaby się empatią, której wiele razy dała wyraz. Co ciekawe, dziennikarka nie jest tego taka pewna. I w rozmowie z Plotkiem rozwinęła myśl, dlaczego jej zdaniem, "Pytanie na śniadanie" nie jest produkcją dla niej. Dziennikarka lubi długie pogłębione wywiady, na które ma czas w swoich programach.

Nie wiem, czy bym się sprawdziła w "Pytaniu na śniadanie". To chyba nie jest format dla mnie. Nie lubię programów na żywo. Ja lubię mieć czas na rozmowy. Przyzwyczaiłam się do pracy w plenerze, pracy, w której jest czas. Wszystkie programy, które prowadzę, to są rzeczy poza studiem. "The Voice Senior" jest jedynym wyłomem, ale pozwalają mi tam robić dłuższe rozmowy. W "Pytaniu na śniadanie" bym nie mogła. Musiałabym to zrobić w takiej pigule, że bym była zła, że mam za mało czasu - powiedziała Plotkowi Marta Manowska.

Manowska wie, co jeszcze chciałaby poprowadzić

Marta Manowska marzy za to o zagranicznym programie podróżniczym, który kiedyś chciałaby zrealizować. "Ja go kiedyś zrobię. Bardzo dużo o tym rozmawiamy, m.in. z ekipą "Korony gór Polski" i "Kobiet w drodze". Bardzo dużo podróżuję. Mam dużo zainteresowań ludźmi i rdzenną ludnością. Będziemy kombinować. Mamy bardzo dużo pomysłów fajnych. Myślę, że ja to zrobię, ale po czterdziestce" - zdradziła nam Manowska. Więcej jej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

