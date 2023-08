Andrzej Rosiewicz od lat rozbawia polską publiczność i trzeba przyznać, że wychodzi mu to doskonale. Trudno w to uwierzyć, ale na scenie pojawia się on już od ponad 70 lat. Jego przeboje nuci cała Polska niezależnie od płci i wieku. Okazuje się, że życie prywatne artysty nie jest tak przyjemne, jak jego utwory. Aby móc godnie żyć Rosiewicz wciąż występuje na festiwalowych scenach. Z samej emerytury ciężko byłoby mu się utrzymać.

Andrzej Rosiewicz nie może pochwalić się wysoką emeryturą. To dlatego wciąż jest aktywny zawodowo

Sytuacja finansowa Andrzeja Rosiewicza nie należy do najłatwiejszych. Mężczyzna mimo ogromnego dorobku artystycznego nie ma wysokiej emerytury. Wszystko z powodu tak zwanych umów "śmieciowych". Problem ten dotyczy wielu artystów, którzy za młodych lat nie myśleli o starości. Na łamach "Super Expressu" pojawiła się informacja, że przed waloryzacją emerytura Rosiewicza wynosiła zaledwie 590 złotych.

Niby emerytura jest, ale tylko formalnie, bo samo pojęcie jest mi z gruntu obce. Nie zwalniam tempa i nie tracę pogody ducha. Mówię o sobie: były harcerz i sportowiec, a obecnie artysta estradowy odrzutowiec. I tego się trzymam. Mimo wieku formę fizyczną cały czas mam - stwierdził Andrzej Rosiewicz w rozmowie z magazynem "Dobry Tydzień".

Pogoda ducha nie opuszcza Andrzeja Rosiewicza. Artysta wciąż jest pełen sił do pracy

Andrzej Rosiewicz dał się poznać szerszej publiczności ponad 70 lat temu. Na swoim koncie ma niezliczoną ilość przebojów. Najpopularniejsze to: Najwięcej witaminy", "Czy czuję pani cha-chę" i "Chłopcy radarowcy". Utwory mimo upływu lat wciąż są chętnie nucone i rozbawiają do łez. Podczas tegorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Rosiewicz pojawił się na scenie w towarzystwie roześmianych tancerek. Po jego występie oklaskom nie było końca. Więcej zdjęć Andrzeja Rosiewicza w galerii na grze strony.

