Maria Kaczyńska zakochała się w swoim przyszłym mężu, kiedy ten pracował na Uniwersytecie Gdańskim. Przypadkowe spotkanie zmieniło w ich życiu wszystko. Kaczyńska pomogła mężowi w znalezieniu lokum do mieszkania. Po raz pierwszy wzięli ślub w 27 kwietnia 1978 roku. Co wiadomo o drugiej ceremonii?

Maria Kaczyńska dwukrotnie brała ślub. Na drugim była już trzyletnia córka

Pierwsza uroczystość była ślubem cywilnym, druga zaś kościelnym i to pięć lat później. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w sopockim kościele. Co było najbardziej wzruszające? Uroczystość połączono z chrztem córki Kaczyńskich. Marta Kaczyńska była wówczas trzylatką. "Lubiłam oglądać zdjęcia ze ślubu i patrzeć na wzruszone oczy mamy. Miała wtedy na sobie prostą błękitną sukienkę i szal. Podobno tańczyli do rana" - wyznała po latach córka zmarłej pary w książce "Moi rodzice". Dodała ponadto:

Ojciec miał wyrzuty sumienia, że stało się to tak późno. (...) Mam wrażenie, że jego wiara rozwijała się w miarę osiągania coraz większej dojrzałości życiowej. Poza tym ślub i mój chrzest zostały opóźnione przez stan wojenny i internowanie taty.

Marta Kaczyńska, Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska facebook.com/ Marta Kaczyńska

Maria Kaczyńska tak jest wspominana przez internautów

21 sierpnia 2023 roku żona Lecha Kaczyńskiego obchodziłaby 81. urodziny. Internauci mile wspominają zmarłą, a pod jednym z postów jej córki pisali takie komentarze: "Wzór do naśladowania. Była pełna pokory i miłości. Ciepła kobieta zawsze bliska memu sercu. Kobieta anioł. Do zobaczenia, pani Mario, w niebie", "Pani Mario, jest pani zawsze w mej pamięci jako matka, żona, człowiek i pierwsza dama". Zdjęcia Marii Kaczyńskiej są dostępne w naszej galerii.