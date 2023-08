Małgorzata Tomaszewska niedawno ogłosiła, że jest znowu w ciąży. Z tego powodu prezenterka zdecydowała się nie prowadzić nadchodzących edycji "The Voice of Poland" i "The Voice Senior", do których właśnie trwają nagrania. W rozmowie z Plotkiem poruszyła wątek ciężkich warunków na planie. Czasem trudno było się jej w nich odnaleźć nawet bez ciąży.

Małgorzata Tomaszewska zaszła w ciążę i zrezygnowała z "The Voice". Wszystko przez trudne warunki

Szefostwo Małgorzaty Tomaszewskiej podeszło ze zrozumieniem do rezygnacji przez nią z dwóch flagowych programów TVP2. "Dostałam ogromne wsparcie od stacji, za co bardzo dziękuję" - wyznała Plotkowi Małgorzata Tomaszewska i zdradziła, dlaczego już w drugim trymestrze ciąży ograniczyła zawodową aktywność.

Produkcja typu "The Voice" jest bardzo zobowiązująca. To jest produkcja, w której rano mamy próby, popołudniu mamy odcinki na żywo - już mówię o tym końcowym etapie. Tam nie ma miejsca na odpoczynek. Nie ma miejsca na to, żeby gdzieś usiąść. Tam trzeba biegać z głównej antresoli na dół na scenę. Czasami było mi trudno w szpilkach bez brzucha. Z brzuchem mogłoby być naprawdę bardzo trudno. Myślę, że pojawię się podczas odcinków gdzieś tam wśród publiczności - powiedziała Plotkowi Małgorzata Tomaszewska.

Nie chciała dłużej ukrywać ciąży

Małgorzatę Tomaszewską ciągle można oglądać w programie śniadaniowym TVP2, który współprowadzi w duecie z Aleksandrem Sikorą. "W 'Pytaniu na śniadanie' mam nadzieję, że zostanę jak najdłużej i że wrócę jak najszybciej" - dodała nam prezenterka. To właśnie w porannym formacie Dwójki ogłoszono na początku sierpnia jej ciążę, zanim Tomaszewska podzieliła się ciążowym zdjęciem na Instagramie. Prezenterka mówiła nam, że do zielonego światła kolegom z programu, pchnęli ją spotkani za granicą Polacy. "Jak byłam na lotnisku, w drodze na wakacje, starałam się ten brzuszek ukrywać. Była jednak pani z obsługi, która powiedziała: 'O, pani w ciąży? Zapraszam". Tam Polacy byli w kolejce, więc sobie myślę: 'No to teraz ładnie, jak ktoś by mnie tam poznał". Całe szczęście tak się nie wydarzyło i mogłam ogłosić to w czasie, kiedy ja byłam na to gotowa. Zdałam sobie sprawę, że już to widać. Niezależnie jak się ubiorę, że ten brzuszek się odznacza" - opowiadała nam. Więcej zdjęć Małgorzaty Tomaszewskiej w ciąży znajdziesz w galerii na górze strony.

