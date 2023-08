Paulina Sykut przypomniała 20 sierpnia na Instagramie, że mija właśnie 12 lat, od kiedy wyszła za mąż w jednym z kościołów w rodzinnych stronach. Rzeczywiście z Piotrem Jeżyną związana jest dużo dłużej. "25 lat razem. Na dobre i złe" - napisała gwiazda Polsatu w dniu kolejnej rocznicy, pokazując przy okazji niepublikowane wcześniej ślubne fotografie. Jak spędza ten dzień? W rozmowie z Plotkiem zdradziła, że nie jest tak romantycznie jak wtedy, gdy ślubowała "miłość, wierność i uczciwość małżeńską".

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Paulina Sykut-Jeżyna zmieniała się przez lata?

Paulina Sykut zdradza, jak spędza 10. rocznicę ślubu. Nie jest kolorowo

Ślub Pauliny Sykut z Pawłem Jeżyną, który jest też jej menedżerem, odbył się w 2011 roku w Puławach. Dwa lata temu - z okazji 10 rocznicy ślubu - pogodynka w tym samym kościele, w którym wyszła za mąż, odnowiła z ukochanym przysięgę małżeńską. 12 rocznica ślubu nie jest jednak niestety dla niej okazją do romantycznych chwil we dwoje. Pogodynkę dopadła szara rzeczywistość, którą w tym przypadku okazują się zobowiązania zawodowe. Mężowi chyba muszą wystarczyć ślubne wspomnienia na Instagramie, którymi jego znana żona podzieliła się w niedzielę w sieci.

Jestem w pracy. Prowadzę koncert dzisiaj. Nie bardzo mam czas - powiedziała Plotkowi Paulina Sykut-Jeżyna, zapytana o świętowanie rocznicy ślubu.

Szczegóły "Earh Festival" na Polsacie. Wiadomo, kto zaśpiewa

Koncert w Uniejowie, który w dniu swojej 12 rocznicy ślubu poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna, to "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski". Będzie go można oglądać na antenie Polsatu od godziny 20.00. Na scenie wystąpi plejada gwiazd, m.in. Brodka, Paweł Domagała, Kayah, Kamil Bednarek, Oskar Cyms i Sara James. Wśród nich także Mrozu, którego utwór jest myślą przewodnią koncertu. Piosenka „Jak nie my, to kto" ma nie tylko zachęcać do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do podejmowania działań ekologicznych w codziennym życiu. Oprócz Pauliny Sykut, w roli prowadzącego kolejny raz zaprezentuje się Krzysztof Ibisz. Więcej zdjęć Pauliny Sykut z ukochanym znajdziesz w galerii na górze strony.

Paulina Sykut-Jeżyna z mężem Piotrem Fot. Instagram.com/paulinasykutjezyna