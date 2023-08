Dla wielu wiara w Boga i religia są ważnymi aspektami życia. Nie kryją się z tym również gwiazdy polskiego show-biznesu, które coraz chętniej podejmują ten temat publicznie. W licznych wywiadach możemy dowiedzieć się, jak duchowość zmieniła ich życie i jakie wpływ na nich miała. A okazuje się, że niektórzy są pewni, iż zawdzięczają boskiej ingerencji bardzo dużo.

Sebastian Fabijański

Aktor, raper i zawodnik freak fightów nigdy nie krył się ze swoją religijnością. Sebastian Fabijański regularnie uczęszcza na nabożeństwa w jednym z warszawskich kościołów. W jednym z wywiadów przyznał również, że za swojego idola uważa Jezusa Chrystusa. Dużo czasu poświęca także na modlitwę w domu. Jak wyznał w rozmowie z Katarzyną Ołubińską, autorką książki "Bóg w wielkim mieście", stara się codziennie rozmawiać z "Szefem" (tak nazywa Boga).

Nie mam problemu z tym że idę do kościoła i ktoś mnie tam pozna. Nie wstydzę się też tego, że chciałbym tak naprawdę wierzyć. Prawdziwa wiara daje gigantyczną siłę, większą, niż może dać cokolwiek na świecie. Takiej siły, jaką daje wiara, nie da ci ani drugi człowiek, ani sukces, ani ty sam jej sobie nie dasz - mówił pisarce.

Roksana Węgiel

Również zwyciężczyni Eurowizji Junior zawsze otwarcie mówi o wierze. Roksana Węgiel w rozmowie z Plotkiem wyznała nawet, że według niej, to właśnie Bóg sprowadził na jej drogę narzeczonego. Zresztą Kevin Mglej sam jest osobą religijną i podziela poglądy partnerki. "Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc, na początku Bóg nam dawał wiele znaków" - wyjaśniała artystka.

Piosenkarka podzieliła się także historią, która ją spotkała i dzięki której uwierzyła, że ona i jej narzeczony są dla siebie stworzeni. "Pojechałam na adorację do kościoła. Otwieram Pismo Święte na przypadkowej stronie i akurat padło na cytat, który Kevin mi wysłał. Totalnie wierzę w takie znaki. Bóg mi dał znak, że to jest to" - opowiadała.

Rafał i Marcin Mroczek

Kilka lat temu Marcin Mroczek udzielił wywiadu katolickiemu portalowi Fronda, w którym wyznał, że przed laty nawrócił się na religię. Wcześniej, choć był wychowywany w wierze, przestał ją praktykować. Po czasie zmienił swoje nastawienie i zaczął coraz częściej uczestniczyć w nabożeństwach. Ponadto aktor uważa, że po wzięciu udziału w mszy w Częstochowie odzyskał dobre samopoczucie. "Jak wróciłem z tej wyprawy, spróbowałem zacząć żyć Ewangelią na co dzień. I te stany niezadowolenia z mojego życia zaczęły mijać. Zacząłem być coraz bardziej szczęśliwy, zacząłem się cieszyć z każdego dnia, doceniać to, co mam i dziękować za to" - opowiadał.

Każdego dnia, zaraz po tym, jak się budzę, mówię „Panie Boże, fajnie, że jesteś" i odmawiam modlitwę poranną. Potem zaś przez cały dzień staram się pamiętać o Bogu. Kiedy mam jakieś zadania do zrealizowania, proszę Go o wsparcie, kiedy coś mi się udaje, dziękuję Mu za to. Pan Bóg jest z nami cały czas i w tych dobrych chwilach, i w tych złych. Świadomość tego bardzo mi pomaga - dodał.

Równie religijny jest jego brat, Rafał. Aktor niedawno wziął nawet udział w spotkaniu franciszkanów z młodzieżą. W jego trakcie opowiedział o swoich spostrzeżeniach na temat wiary. Kilka dni temu za pomocą mediów społecznościowych pochwalił się także udziałem w polonijnej pielgrzymce w Stanach Zjednoczonych, gdzie wybrał się z partnerką.

Łukasz i Paweł Golec

Ze swoją wiarą nie kryje się również sławny duet: Łukasz i Paweł Golec. Muzycy w rozmowie z serwisem aleteia.org opowiedzieli o tym, jak religia pomaga im w codziennym życiu. Uważają, że dzięki modlitwom w ich intencji udało im się osiągnąć tak wiele. "Pewne historie w naszym życiu są wymodlone przez sztab ludzi, na czele z naszą mamą, Ireną Golec, która jest „mistrzynią" w tej materii" - mówił jeden z braci.

Paweł Golec wyznał natomiast, że dla ich bliskich Bóg był zawsze obecny. Wychowywali się w religijnej rodzinie, która miała wpływ na ich wiarę. "Bez Boga nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem teraz. Zawsze żyliśmy blisko Kościoła. Nasz dziadek był kościelnym w Milówce, byliśmy ministrantami, lektorami, a rodzice poznali się w chórze kościelnym" - tłumaczył.

Ida Nowakowska

Tancerka i gwiazda TVP nigdy nie ukrywała, że wiara jest dla niej bardzo ważna. "Chciałabym powiedzieć kilka słów, bo czuję się niezwykłą szczęściarą, bo mam miłość Pana Boga w sercu i codziennie przypominam sobie o tym. Miałam wiele sytuacji, gdzie problem był bez wyjścia, nie było w tym "człowieczej" nadziei, a potem Pan Bóg mi pokazywał, że tak miało być, że wszystko jest po coś, że on ma plan" - mówiła celebrytka podczas rozmowy z księdzem z gostynińskiej parafii, które ten opublikował na Youtube.

W wierze Nowakowska stara się także wychowywać swojego syna. Niedawno wyraziła nawet nadzieję na to, że chłopiec w przyszłości zostanie ministrantem. "Wychowuję mojego synka w wierze katolickiej i bardzo lubimy razem modlić się codziennie i chodzić w niedzielę do kościoła. Obchodzimy święta kościelne i czytamy Biblię. Bardzo bym chciała, aby w przyszłości Maksymilian zechciał zostać ministrantem. Te wszystkie kościelne rytuały dodają naszym codziennym dniom specjalnego wymiaru i wyjątkowej wzniosłości" - wyznała. Więcej zdjęć religijnych gwiazd znajdziecie w galerii na górze strony.