Finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet rozegrał się między drużyną hiszpańską, a angielską. Pierwsza z nich odniosła zwycięstwo, kończąc spotkanie wynikiem 1:0. Hiszpańska królowa Letizia pęka z dumy. Specjalnie przyleciała do Australii, aby wesprzeć rodaczki. Angielska drużyna również mogła liczyć na doping kibiców. Wśród tych, którzy byli obecni w Sydney nie znalazł się jednak książę William, co jest mu wypominane przez internautów. Syn króla Karola III jest obecnie porównywany do hiszpańskiej monarchini. Zobaczcie, jak królowa Letizia wyglądała na meczu.

Królowa Letizia zawzięcie kibicowała Hiszpankom. Uścisnęła dłonie zwyciężczyniom i drużynie, która przegrała

Monarchini podczas finałowego meczu obserwowała całe wydarzenie z trybun. Po wygranym spotkaniu, królowa Letizia uścisnęła dłonie reprezentantkom zwycięskiej drużyny, a także tym, które tym razem przegrały. Królowa ubrała się na mistrzostwa w bardzo elegancki zestaw - postawiła na czerwoną marynarkę z guzikami i pasujące spodnie z prostą nogawką. Aktualnie hiszpańska monarchini jest stawiana w bardzo pozytywnym świetle. To wszystko ze względu na to, że pokonała około 15 tys. kilometrów samolotem, podczas gdy książę William nie ruszył się z domu. Po więcej zdjęć królowej Hiszpanii zapraszamy do galerii.

Królowa Letizia EN

Afera w rodzinie królewskiej. Nagranie księcia Williama tylko pogorszyło sprawę

Książę William przeprosił za nieobecność na mistrzostwach. Nagranie jednak nie poprawiło jego sytuacji

"Przepraszamy, że nie możemy być tam jutro osobiście, ale jesteśmy bardzo dumni ze wszystkiego, co osiągnęłyście i tych milionów, które zainspirowałyście w Anglii i na całym świecie" - mówił syn króla Karola III na nagraniu ze swoją córką. Internauci jednak wciąż nie kryją rozczarowania postawą księcia Williama. "Wielki zawód" - piszą w komentarzach.