Małgorzata Rozenek niedawno została zwolniona z "Dzień Dobry TVN". Śniadaniówkę prowadziła zaledwie dziewięć miesięcy. Jednak stacja poinformowała, że gwiazda ma dostać nowy program. Nie wiadomo jednak, co to ma być. Póki co Rozenek ma szansę sprawdzić się w nowej roli. Poprowadzi sopocki festiwal. Na Instagramie relacjonowała podróż pociągiem nad morze. Była bardzo udana.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o zwolnieniu z "Dzień Dobry TVN" i wejściu do świata polityki. "Nigdy nie nazwałabym telewizji niewierną kochanką"

Małgorzata Rozenek pojechała nad morze pociągiem. "Bez burd i ekscesów"

Od 21 do 24 sierpnia w Sopocie będzie trwał Top Of The Top Festival. W roli prowadzącej zadebiutuje Małgorzata Rozenek. Poprowadzi koncert w pierwszy dzień pod hasłem #I Dance. Wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Michał Szpak, Sylwia Grzeszczak czy Margaret. Rozenek stanie na scenie w doborowym towarzystwie: Pauliny Krupińskiej, Gabi Drzewieckiej, Julii Wieniawy, Anny Senkary i Oli Filipek. W niedzielę rano 20 sierpnia "perfekcyjna" spakowała walizki i wyjechała do Sopotu. Wybrała dość niespotykany jak na siebie sposób transportu - pociąg. Uradowana celebrytka pojawiła się na dworcu z ekipą i nadawała z peronu. "No i ruszyliśmy, kochani. Kierunek Sopot. Naprawdę komfortowo, cichutko. Wszyscy na swoich miejscach, bez burd i ekscesów" - mówiła.

Małgorzata Rozenek Fot. @m_rozenek

Rozenek pierwszy raz w pociągu? Była bardzo podekscytowana

Małgorzata Rozenek wyglądała, jakby pierwszy raz jechała pociągiem. Wszystko bardzo ją ekscytowało. Choć może to efekt nowego wyzwania. Podróż umiliła jej najbliższa ekipa, która pracuję z gwiazdą na co dzień, a także mały, futrzasty pasażer, którego także uwieczniła w relacji. Kot podróżował w specjalnym, przezroczystym plecaku. Więcej zdjęć z podróży PKP Małgorzaty Rozenek znajdziecie w galerii u góry strony.