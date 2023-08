Internautka dopytuje Maffashion o alimenty. Fabijański opłaca nianię i wakacje? "Że co?!"

Pierwsze zdjęcia Maffashion i Sebastian Fabijańskiego pojawiły się w październiku w 2019 roku. Jednak dopiero w styczniu 2020 r. potwierdzili publicznie, że są parą. We wrześniu 2020 roku na świat przyszedł ich syn Bastian. Szczęście jednak nie trwało długo. Rozstali się w 2022 roku. Zgodnie z prawem celebrytce przysługują alimenty na dziecko. Gwiazda miała dość licznych pytań a propos tego tematu. Postanowiła raz na zawsze wszystko wyjaśnić. Jednak nie dla wszystkich oświadczenie było zrozumiałe.

Maffashion poproszona o sprecyzowanie tematu alimentów

Julia Kuczyńska wyjaśniła na InstaStories, że nie dostaje żadnych alimentów od Sebastiana Fabijańskiego. Dodała także, że nie praktykują opieki naprzemiennej. "Zresztą, od kiedy Bastek się urodził, ta opieka nie była nawet zbliżona do pół na pół" - dodała, wbijając szpilę w byłego partnera. Jedna z obserwatorek zagłębiła się w temat jeszcze bardziej. Pod najnowszym zdjęciem dopytała gwiazdę o tę kwestię. "Czyli to pewnie prawda, że masz w inny sposób to rekompensowane? Opłacanie mieszkania? Niania? Wakacje? Dał całą swoją kasę ze sprzedaży domu? W sensie dostajesz kasę jakąś, ale nie właściwe alimenty?" - zapytała.

Że co???! Nie. Nie mogę też pojąć, dlaczego w ogóle ktoś coś takiego analizuje i wymyśla? Pozwól, że już nie będę tego tematu więcej komentować. Dobrej nocy - odpowiedziała Maffashion.

Wymiana zdań pod postem Maffashion Fot. @maffashion_official

Fabijański opowiada o wykańczaniu domu. Wbił szpilę Maffashion?

Fabijański potwierdza, że nie płaci alimentów na syna

Sebastian Fabijański w rozmowie z Pudelkiem skomentował kwestię ustaleń dotyczącą opieki nad synem z byłą partnerką. "Tak, to prawda, że nie płacę alimentów, bo nasze ustalenia dotyczące opieki nad Bastkiem tego nie zawierają. Jeśliby zawierały, to gwarantuję, że nigdy nie uchylałbym się od obowiązku ich płacenia" - wyznał.