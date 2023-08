Agnieszka Fitkau-Perepeczko do dziś jest bardzo popularna w Polsce. Była żoną Marka Perepeczki, który zmarł w 2005 roku. Aktorka pozytywnie podchodzi do życia, dlatego podjęła decyzję, że nie pogrąży się w żałobie. Małżonkowie nie zdecydowali się na dzieci, o czym pisaliśmy TUTAJ. Ma na koncie wiele ról, także w produkcjach zagranicznych. Od zawsze zachwycała urodą, a zdjęcia z przeszłości, które możemy znaleźć na jej profilu na Instagramie, tylko to potwierdzają.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko w młodości

81-latka do dziś ma promienną cerę, bujne włosy i rozpiera ją energia. W przeszłości także nosiła ciemny odcień pasm. Bez wątpienia tym, co przyciąga wzrok, są jej oczy. Agnieszka Fitkau-Perepeczko udostępniła m.in. kilka ujęć z lat 70. Niektóre pochodzą ze sztuk, w których zagrała, pojawił się także jej portret. "Znalezisko, które wzrusza... Taka młoda i beztroska... Nic nie wie... Ufa i wierzy... #znalezisko #latasiedemdziesiate #fotografartysta #milanowek #miastomlodosci" - podpisała post.

Fitkau-Perepeczko ma 81 lat. Rozpiera ją energia. Z diety wykluczyła dwie rzeczy

Pod zdjęciami z młodości, które publikowała na swoim profilu, możemy znaleźć wiele miłych słów pod jej adresem. "Piękna", "Wówczas piękna, a teraz piękna i rasowa", "Bogini" - możemy przeczytać. Zdjęcia z przeszłości żony Janosika, w którego wcielał się Marek Perepeczko, znajdziecie poniżej. A w naszej galerii na górze strony możecie obejrzeć więcej jej ujęć, także aktualnych.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko: kariera

Agnieszka Fitkau-Perepeczko ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Karierę zaczęła rozwijać w latach 70., związała się wtedy m.in. z Teatrem Komedia. W pewnym momencie przeprowadziła się do Australii, gdzie kontynuowała grę. Widzowie mogli ją oglądać np. w filmie "Nie lubię poniedziałku", gdzie zagrała stewardessę, czy w produkcji "Ród Gąsieniców", gdzie wystąpiła jako Helena Modrzejewska. Największą popularność przyniosła jej jednak postać Simone z serialu "M jak miłość".