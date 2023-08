Przyszła królowa Hiszpanii rozpoczyna trzyletnie szkolenie wojskowe. Letizia pękała z dumy

Hiszpańska księżniczka Leonora, następczyni tronu, rozpoczyna kolejny etap królewskiego szkolenia. W czwartek 17 sierpnia królowa Letizia i król Filip zawieźli najstarszą córkę do Generalnej Akademii Wojskowej w Saragossie w Aragonii w Hiszpanii. 17-letnia księżniczka Leonora, oficjalnie rozpoczyna trzyletnie szkolenie wojskowe, aby jak najlepiej przygotować się do pełnienia roli głowy państwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Rodzina królewska świętuje jubileusz królowej

Nastoletnia następczyni tronu Hiszpanii rozpoczyna szkolenie wojskowe

Księżniczka Leonora z uśmiechem na twarzy przybyła do akademii wraz z rodzicami i 16-letnią siostrą, księżniczką Sofią. 55-letni król Filip miał na sobie mundur wojskowy, co stanowiło ukłon w stronę jego roli jako kapitana generalnego armii, marynarki wojennej i sił powietrznych Hiszpanii. Król pełni funkcję najwyższego dowódcy hiszpańskich sił zbrojnych. Sam wcześniej szkolił się w Generalnej Akademii Wojskowej w Saragossie przed wstąpieniem na tron. Królowa Letizia, która tego dnia postawiła na kremowy garnitur, uściskała córkę na pożegnanie, zanim ta z walizką oddaliła się do akademii. Księżniczka miała już za sobą pierwszy dzień w mundurze. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

Pierwszy dzień księżniczki Eleonory w mundurze Fot. East News

Afera w rodzinie królewskiej. Nagranie księcia Williama tylko pogorszyło sprawę

W marcu hiszpańska rodzina królewska ogłosiła, że księżniczka Leonora rozpocznie trzyletnie szkolenie wojskowe po ukończeniu UWC Atlantic College w Walii. Pałac powiedział, że księżniczka rozpocznie studia w Generalnej Akademii Wojskowej w Saragossie i będzie trenować jako Lady Cadet w roku akademickim 2023-2024. W następnym roku księżniczka Leonora przeniesie się do marynarki wojennej, pracując jako midszypmen w Szkole Wojskowej Marynarki Wojennej Marín i na pokładzie statku szkoleniowego Juan Sebastián de Elcano. Następnie przyszła królowa ukończy kursy w Armii Powietrznej i Kosmicznej, uczęszczając do Generalnej Akademii Lotniczej San Javier jako chorąży w latach 2025-2026.