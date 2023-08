Sandra Kubicka została zapytana ostatnio o Dodę. W wywiadzie dla Kozaczka przyznała, że bardzo lubi ją prywatnie oraz jest fanką jej nowych dokonań muzycznych. Zapowiedziała, że chce wybrać się na koncert piosenkarki z okazji "Aquaria Tour", jak i wtrąciła trzy grosze na temat fanów Dody. Przyznała, że nikt nie ma tak wiernych wielbicieli jak wykonawczyni "Melodia ta", nazywając ich "fanami-zombie, którzy pójdą za nią w ogień". Dodzie nie umknęły słowa Kubickiej, przez co postanowiła zabrać głos na Instagramie.

Sandra Kubicka twierdzi, że Doda ma "fanów zombie". Ta tłumaczy, dlaczego

"Nikt nie ma w Polsce takich fanów, jak ma Doda. Ona ma największą armię fanów-zombie, którzy pójdą za nią w ogień. Z Dodą się nie zaczyna, bo cię jej fani zjedzą" - oceniła Kubicka w rozmowie z Kozaczkiem. Na odpowiedź piosenkarki nie trzeba było długo czekać. "Oj tam od razu zombie... Ładnie wyglądają" - zaczęła z dystansem, po czym przeszła do sedna. "Jest więź między nami, waleczność, obrona, bo moi fani przeżywali ze mną wszystkie porażki, sukcesy, czasami jeszcze bardziej niż ja" - powiedziała piosenkarka. Doda zauważyła, że dopiero od niedawna zaczęła być doceniania przez branżę, a wcześniej to właśnie jej fani musieli zaciekle bronić jej w każdej dyskusji. "Moje początki - chociaż nie wiem, czy to można nazwać początkami, bo to trwało dekadę - to było pasmo szczucia, hejtu i linczu i bardzo rzadko pozytywnych artykułów na temat mojej pracy" - przyznała.

Tak naprawdę przez dziesięć lat dzieci, nastolatkowie, czasami dorosłe osoby, zaczynały swój dzień, żeby wchodzić na portale i komentować każdy zły artykuł i bronić mnie, bo nie było ani jednego dnia, żeby ich nie było po kilka każdego ranka - przypomniała Doda.

Doda szykuje kolejne reality-show

Doda szykuje reality-show, w którym ma zamiar pokazać kulisy swojej pracy zawodowej. "Dream Show" ujawni, w jaki sposób wokalistka szykuje się do swojej trasy koncertowej "Aquaria Tour" oraz z jakimi problemami musi na co dzień się mierzyć. Piosenkarka zapowiedziała już, że chce, aby tournée wpisało się w historie polskiego show-biznesu jako najbardziej spektakularne widowisko, na miarę zachodnich gwiazd. Premiera "Dream Show" odbędzie się 4 września w Polsacie.

