Anna Lewandowska wspomina o wakacjach bez telefonu. Fani wytknęli jej hipokryzję

Anna Lewandowska zaniepokoiła fanów, kiedy przez prawie dwa tygodnie nie dawała znaku życia na Instagramie. To do trenerki niepodobne. Przyzwyczaiła fanów do regularnych interakcji i dawki inspiracji. Menadżer gwiazdy uspokoił wszystkich, zdradzając, że "Lewa" przebywa na wakacjach. Była to wyprawa-marzenie, którą odbyła z przyjaciółką. Wybrały się z plecakiem na Dominikanę, gdzie nie korzystały w ogóle z telefonu i internetu. Po powrocie Lewandowska wraca do rutyny. Postanowiła też podzielić się z cierpliwymi obserwatorami przeżyciami z wyprawy. Oberwało jej się od internautki.

Anna Lewandowska mówi, jak było na Dominikanie. Fanka wbiła jej szpilę

Mimo że trenerka nie korzystała z internetu podczas wakacji na Dominikanie, to wszystko relacjonowała na telefonie. Po powrocie opublikowała materiał, w którym zdradziła urywki z wyprawy. Widać na nim, jak z przyjaciółką jeżdżą na quadach po plaży, nurkują, tańczą, bawią się, zjeżdżają z tyrolki i nie tylko. Z twarzy nie schodzi im uśmiech. "Republika Dominikańska. Jeden z najlepszych wyjazdów w moim życiu" - podpisała post Lewandowska.

Pod nagraniem znalazło się wiele pozytywnych reakcji fanów. "Super te wakacje. Czuć, że wypoczywałaś", "Super przygoda" - pisali internauci. Jednak jedna z obserwatorek zauważyła lekką hipokryzję. Wakacje miały być bez internetu i telefonu i choć faktycznie "Lewa" milczała w mediach społecznościowych, to telefon używała do nagrań. "Wakacje bez telefonu" - wytknęła jej internautka. Pod tym komentarzem nawiązała się dyskusja. Jedni bronili trenerki, że telefon może także służyć jako aparat i najpewniej tak go używała. Zaznaczyli także, że jako matka z pewnością nie mogła sobie pozwolić na całkowite nieużywanie telefonu. Znaleźli się też tacy, co zgodzili się z internautką zamieszczającą oryginalny komentarz.