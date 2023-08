Derpieński idzie na wojnę z Kubicką. Ale się wściekła. "Żądam przeprosin"

Caroline Derpieński od pojawienia się w polskim show-biznesie ma na pieńku z Sandrą Kubicką. Prowadząca "Love me or leave me" już po pierwszych wywiadach celebrytki apelowała, aby "nie słuchać tej kobiety". W niedawnej rozmowie z Party stwierdziła, iż Derpieński "powinien zbadać lekarz", a dla Kozaczka zasugerowała, że ta opłaca swoją obecność w mediach. Miłośniczka "dolarsów" nie wytrzymała i opublikowała na Instagramie wpis, w którym wprost zażądała przeprosin.

Sandra Kubicka twierdzi, że Caroline Derpieński kupuje obecność w mediach

"A dlaczego ją promujecie? (...) Bo ja wiem, dlaczego i nie wiem, czy chcecie, żebym to powiedziała. Wiem, że jest bardzo dużo portali, które biorą za to pieniądze. Więc tak naprawdę to przedstawia, że każdy jest do kupienia w dzisiejszych czasach, można sobie karierę kupić" - stwierdziła Kubicka w wywiadzie dla serwisu Kozaczek. Kolejno zasugerowała, że Derpieński koloryzuje swoje życie w Miami, podając za przykład jej wywiad z Brianem Coxem, podczas którego pokazała swoją luksusową codzienność w... wynajętym na potrzeby materiału domu.

Derpieński idzie na wojnę z Kubicką i żąda przeprosin

Na odpowiedź Derpieński nie trzeba było długo czekać. Celebrytka opublikowała na Instagramie "pismo", w którym nakazała Kubickiej przeprosić ją w ciągu 24 godzin i postraszyła sądem. "Wzywam panią Sandrę Kubicką do natychmiastowego zaprzestania naruszania moich praw osobistych [...]. Żądam przeprosin w przeciągu 24 godzin od momentu publikacji tego pisma, w mediach społecznościowych należących do pani Sandry Kubickiej [...]" - czytamy na InstaStories Derpienski. Miłośniczka luksusu zapowiedziała, że jeżeli Kubicka nie przeprosi ją publicznie, sprawa zostanie skierowana do sądu. "W przypadku, gdy pani Sandra Kubicka nie przeprosi i nie zastosuje się do wyżej wymienionych żądań w przeciągu 24 godzin, to sprawa zostanie skierowana do sądu [...], a kwota, o którą wystąpię [...], zostanie przekazana w całości na rzecz Fundacji TVP" - skwitowała. Co o tym myślicie? Kubicka przeprosi?

Sandra Kubicka vs. Caroline Derpieński for. Instagram @carolinederpienski

