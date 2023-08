Rubikowie obawiają się strzelaniny w szkole w USA? "Na każdym rogu stoi policjant"

Niedługo minie miesiąc, odkąd rodzina Rubików spakowała cały dobytek i wyprowadziła się za ocean do Miami. Było to ich wielkim marzeniem, na które szykowali się od dawna. Po przeprowadzce Agata Rubik jest bardzo aktywna na Instagramie. Pokazuje obserwatorom - którzy są niezwykle ciekawi nowego życia rodziny - miejsce, w którym mieszkają, jak robią zakupy, jak aklimatyzują się w USA. Chętnie organizują rozmowy na żywo czy Q&A, na których odpowiadają na liczne pytania fanów. Jedna z obserwatorek zapytała się Rubików, czy nie boją się możliwej strzelaniny w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.

Rubikowie odpowiedzieli na pytanie o strzelaniny w szkołach. Boją się?

Helena i Alicja Rubik rozpoczęły już edukację w amerykańskich szkołach (rok szkolny w Stanach Zjednoczonych zaczyna się nieco wcześniej niż w Polsce). Kiedy młodsza z córek Alicja była bardzo zadowolona po pierwszym dniu, udało jej się poznać koleżanki, starsza Helena wróciła zawiedziona i z pracą domową. Podczas kolejnego live'a zorganizowanego przez kompozytora i jego żonę jedna z obserwatorek zapytała o bezpieczeństwo w szkołach, a także czy Rubikowie nie boją się strzelanin w placówkach edukacyjnych. Więcej zdjęć rodziny z Miami znajdziesz w galerii u góry strony.

Szkoły są dobrze strzeżone, są strażnicy z bronią - odpowiedziała Agata Rubik. Jest bardzo bezpiecznie dla dzieciaków takich jak nasze, na każdym rogu stoi policjant - dodał Piotr Rubik.

Posiadanie broni w USA

W Stanach Zjednoczonych posiadanie broni jest legalne. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Nie mogą jej mieć osoby poniżej 18. roku życia, skazani wyrokami czy z problemami psychicznymi. To przepisy ogólne. Każdy stan ma też własne. Są stany, w których można kupić broń dużo łatwiej, bez pozwolenia i często bez jej rejestracji. Floryda jest właśnie takim stanem. Wielokrotnie w mediach słyszy się o atakach na placówki edukacyjne w USA. Ostatnia miała miejsce w marcu tego roku w Nashville. Na Florydzie do tego typu zdarzenia doszło ostatni raz w 2018 roku. Nastolatek zabił wtedy 17 osób.