Małgorzata Ostrowska-Królikowska cały czas obserwuje w sieci Julię Wieniawę, z którą w latach 2016-2018 spotykał się jej najstarszy syn. I choć związek Antoniego z młodszą od siebie piosenkarką nie przetrwał próby czasu, gwiazda "Klanu" nie odcina się od byłej synowej. Wręcz przeciwnie! Gdy dotarła do niej wiadomość, że dawna miłość syna dołącza do ekipy "Mam talent!", gdzie niedługo sprawdzi się na planie w roli jurorki, odezwała się do Julii na Instagramie.

Matka Królikowskiego zabrała głos na informację, że Wieniawa została jurorką "Mam talent!"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska od samego początku związku Wieniawy z Królikowskim, nie szczędziła jej miłych słów. "Juleczka ma wielki potencjał. Fantastycznie, że się rozwija i idzie do przodu. Młoda dziewczynka, bardzo zdolna, z potencjałem nawet na karierę w stylu Edyty Górniak! - mówiła w "Fakcie" na początku jej kariery. Mimo że piosenkarka rozstała się finalnie z synem Ostrowskiej-Królikowskiej, aż pięć lat temu, jej dobre relacje z niedoszłą teściową przetrwały. "Słuchajcie, ja Małgosię bardzo lubię. Kontakt rzadki, ale bardzo miły mamy" - zapewniała niedawno w gazecie sama Wieniawa. To nie były słowa wypowiedziane na wyrost. Po tym, gdy 19 sierpnia na jej profilu znalazła się informacja, że została jurorką "Mam talent!", Małgorzata Ostrowska-Królikowska pospieszyła od razu z gratulacjami. "Brawo" - napisała i dodała emotkę z dwoma sercami, co jednoznacznie potwierdza jej dobre nastawienie do dawnej ukochanej syna. Co ciekawe, Wieniawa zauważyła jej wsparcie, bo komentarz Małgosi doczekał się od niej polubienia.

Wieniawa skomentowała swój udział w programie TVN

Dołączenie do grona jurorów "Mam talent!" to dla Julii Wieniawy ogromna nobilitacja. Idolka młodego pokolenia chce teraz, by jej przykład dodawał innym otuchy, w momentach zwątpienia, gdy są na początku swojej drogi artystycznej. "Ta mała 14-letnia dziewczynka z marzeniami właśnie została nowym jurorem w 'Mam talent!'. Pamiętacie tę dzidzię, która zaczynała swoją przygodę? Pamiętacie tę dzidzię, która dostała pierwszą podwójną platynę? Ta dzidzia zaczynała jako talerz w piosence 'Gościem Bądź' w szkole musicalowej. Także jeśli w szkolnym teatrzyku dają wam rolę drzewa w tle - głowa do góry, wszystko przed wami" - napisała na Instagramie, pokazując swoje archiwalne fotografie. Więcej jej starych zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

