Kilka dni temu świat obiegła informacja o tym, że obecny mąż ikony popu Britney Spears złożył papiery rozwodowe. W mediach zawrzało, zwlaszcza że para na ślubnym kobiercu stanęła w ubiegłym roku. Piosenkarka i Sam Asghari spotykali się od 2017 roku, a model wspierał ją przez cały czas walki o zniesienie kurateli. Teraz z tego wsparcia nic nie zostało. Mężczyzna niemal od razu zaczął rzucać oskarżenia w stronę byłej partnerki. Twierdził, że go pobiła i zdradziła z jednym ze swoich pracowników. Po stronie artystki stanął informator serwisu pagesix.com, który przedstawił zupełnie inny obraz tego małżeństwa.

Bliscy wspierają Britney Spears w trakcie rozwodu. Sam Asghari nie był idealnym mężem?

Zagraniczny portal powołuje się na słowa osoby z bliskiego otoczenia gwiazdy. Według niej Asghari nie mieszka z piosenkarką już od dłuższego czasu. W dodatku często opuszczał posiadłość i znikał na tygodnie, a nawet miesiące, zostawiając żonę samą.

On nie był zbyt obecny. Wystarczy zapytać, gdzie był, gdy Britney nagrywała wszystkie swoje filmy na Instagramie? Po prostu znikał na miesiące, żeby iść na plan zdjęciowy, a ona zostawała sama. Bywały chwile, kiedy po prostu wstawał i odchodził - podaje źródło.

Informator odniósł się także do oskarżeń aktora o to, że Spears stosowała wobec niego przemoc i nie była mu wierna. "Nie było zdrady. Poza tym on ma 1,87 m, a ona 1,57 m, jak mogła go zaatakować? - zastanawiał się. "Prawdą natomiast jest to, że cała ta sytuacja jest skomplikowana. To nie była decyzja, którą podjęli pospieszenie. To trwało ponad miesiąc" - dodał. Na temat relacji małżonków wypowiedział się również inny przyjaciel gwiazdy. Opisał, jak radzi sobie z rozwodem: "Britney jest silna, czuje się tak samo, jak każdy po rozstaniu. Nie siedzi sama i nie płacze".

Jeden ze znajomych piosenkarki wyznał również, że to ona w głównej mierze dbała o finanse rodziny. Spears miała finansować mężowi drogie wyjazdy i inne prezenty. Wiedziała, że tego on oczekuje. "Britney chciała bajki, ale jej się nie udało. Uważała, że miłość Sama nie była bezwarunkowa. Oczywiście czuje się zawiedziona... każdy by się tak czuł, gdy twój partner nie zapewnia ci tego, czego uważasz, że potrzebujesz. Rezerwowała wspaniałe, luksusowe wakacje i płaciła za wszystko, podróżowali wszędzie prywatnym odrzutowcem" - opowiada informator.

Wiadomo, że para podpisała przed ślubem intercyzę. Jednak informator serwisu pagesix.com donosi, że Asghari próbuje negocjować z artystką ustępstwa wykraczające poza ten dokument. Model miał nawet grozić, że upubliczni kompromitujące informacje, jeśli Spears mu nie zapłaci. Więcej zdjęć Britney Spears i Sama Asghari znajdziecie w galerii.