Wieść o problemach zdrowotnych Jerzego Stuhra już dawno obiegła polskie media. Fani bardzo niepokoili się o swojego idola. Aktor walczył o życie, poruszał się na wózku inwalidzkim i był pod stałym nadzorem lekarzy. Dziś widzimy, że ma się lepiej. Jerzy Stuhr uczestniczył bowiem w wydarzeniu BiG Festivalowski.

Jerzy Stuhr wrócił na salony. Uśmiechnięty aktor wziął udział w panelu dyskusyjnym

Aktor miał już do czynienia z zapaleniem płuc, udarem, trzema zawałami oraz dwoma nowotworami. Po tylu przejściach nie jest łatwo funkcjonować. Długo nie był on widziany na żadnym wydarzeniu medialnym. O jego zdrowiu w kryzysowych momentach informował na bieżąco jego syn - Maciej Stuhr. Dziś aktor jest w lepszej kondycji, co możemy zaobserwować na zdjęciach z płockiego festiwalu. Jerzy Stuhr wziął udział w dyskusji organizowanej w ramach eventu, a - jak podaje portal filmweb.pl - podczas wydarzenia odebrał także nagrodę za całokształt twórczości.

Jerzy Stuhr AKPA

Jerzy Stuhr zawsze może liczyć na wsparcie syna

Maciej Stuhr odbierał wszelkie życzenia dla ojca od fanów. Wyraził wdzięczność za ciepłe słowa i uratowanie życia Jerzego Stuhra następującymi słowami: "Bardzo dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i życzenia zdrowia dla Ojca. Przede wszystkim zaś, w imieniu rodziny, bardzo dziękuję całemu zespołowi OIOM-u ze Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 'Odrodzenie' w Zakopanem, pod wybitnym kierownictwem pana profesora Marcina Zielińskiego, za wspaniałą opiekę i uratowanie życia naszego pacjenta". Po zdjęcia Macieja i Jerzego Stuhrów zapraszamy do galerii na górze strony.