Julia Wieniawa nie przestaje zaskakiwać. W wieku 24 lat ma na koncie wiele sukcesów aktorskich, a także tych związanych ze ścieżką muzyczną, w której również dobrze się odnajduje. Teraz wiemy, że gwiazda zapragnęła czegoś więcej - została jurorką w "Mam talent!". Wieniawa zdradziła, że nie zamierza jednak na tym poprzestać.

Julia Wieniawa komentuje swoją nową rolę. Posada jurorki to "kop do działania"

"Obiecuję, że stanę na wysokości zadania i postaram się mądrze podejmować decyzje wraz ze wspaniałymi Agnieszką Chylińską i Marcinem Prokopem" - wspomniała gwiazda na Instagramie, gdzie poinformowała fanów o nowej pracy. Postanowiliśmy zapytać Julię Wieniawę, czy bycie jurorką oznacza przerwę w jej działaniach aktorskich i muzycznych.

A czemu ma to być stop? To tylko kop do działania dalej! - oznajmiła krótko nowa jurorka show TVN.

Julia Wieniawa wspomniała o swoich początkach. Zaczynała jako nastolatka

Wspominając o roli jurorki na Instagramie, Wieniawa wróciła do czasu, kiedy była nastolatką. "Ta mała 14-letnia dziewczynka z marzeniami właśnie została nowym jurorem w "Mam talent!". Pamiętacie tę dzidzię, która zaczynała swoją przygodę? Pamiętacie tę dzidzię, która dostała pierwszą podwójną platynę? Ta dzidzia zaczynała jako talerz w piosence "Gościem Bądź" w szkole musicalowej. Także jeśli w szkolnym teatrzyku dają wam rolę drzewa w tle - głowa do góry, wszystko przed wami" - oznajmiła Wieniawa. Gratulujemy kolejnego sukcesu! Po jej zdjęcia zapraszamy do galerii.