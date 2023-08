"Klan" jest najdłużej emitowanym serialem polskiej produkcji. Od 26 lat bawi i wzrusza setki tysięcy widzów Telewizji Polskiej. Jest też prawdziwą wylęgarnią talentów, a niektórzy aktorzy współczesnego młodego pokolenia właśnie tam zaczynali. Dzięki serialowi karierę rozpoczęła m.in. Kaja Paschalska czy Paulina Holtz. Swoje pierwsze kroki w aktorstwie stawiała tam również Agnieszka Kaczorowska, która gra tam niemal od samego początku. Kiedy emitowano pierwszy odcinek z jej udziałem, miała zaledwie siedem lat. Nic więc dziwnego, że aktorka czuje się przywiązana do produkcji. W ostatnim poście w mediach społecznościowych wyjaśniła, dlaczego cały czas tam gra.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska o swoim życiu, kiedy została matką. "Bardzo się zmieniłam pod wpływem macierzyństwa"

Agnieszka Kaczorowska szczerze o "Klanie". Wyznała, czy zrezygnuje z gry w serialu

Niedawno odbyła się jesienna ramówka TVP, na której stacja zaprezentowała tytuły, z jakimi wróci na antenę po wakacjach. Po raz 27. będzie to również "Klan". To wydarzenie skłoniło Agnieszkę Kaczorowską do autorefleksji, czym podzieliła się z fanami na swoim instagramowym profilu. Aktorka często pytana jest o to, czemu cały czas gra w serialu. W końcu zdecydowała się odpowiedzieć.

Często dostaję pytania, czemu dalej tam gram. Otóż praca przy tym serialu w ogóle mnie nie ogranicza. Od zawsze robię wiele rzeczy, moja działalność jest szeroka… i "Klan" nigdy z niczym nie kolidował - czytamy.

Kaczorowska pójdzie na wybory. Mówi o sytuacji kobiet. "Trzymam się z dala"

Dalej we wpisie celebrytka rozpisała się szerzej na temat swoich powodów, podając już konkretne przykłady. Kaczorowska przypomniała o tym, że równolegle z graniem w serialu występowała też w "Tańcu z Gwiazdami" i innych programach rozrywkowych. Twórcy "Klanu" nigdy nie przeszkadzali jej w rozwijaniu się poza planem, dając jej czas i przestrzeń na inne przedsięwzięcia. "Wyjechałam na dwa miesiące za granicę tańczyć, nie było problemu, mój wątek został lekko ograniczony. Tańczyłam w "Tańcu z Gwiazdami" w Polsacie, co zajmowało mi mnóstwo czasu, nie było problemu, ustawialiśmy nagrania, aby nie nachodziły się z treningami. Od lat pojawiam się w programach na innych kanałach, nie ma problemu, nigdy nie usłyszałam żadnego "ale" - opowiada. Produkcja szła jej na rękę, nawet kiedy na świecie pojawiły się jej córki.

Jako mama potrzebowałam wracać między scenami na karmienie piersią jednej czy drugiej dziewczynki, nie było problemu, rozumieli i tak był ułożony plan, abym mogła grać nawet na początku macierzyńskiej drogi… Tych przykładów znalazłabym jeszcze wiele - dodaje.

Serialowa Bożena czule wspomina pracę na planie "Klanu". Kaczorowska jest związana z produkcją

Na koniec aktorka podsumowała zalety grania w produkcji TVP. Tłumaczyła, że czuje się naprawdę blisko z twórcami, jak i całą ekipą pracującą przy serialu. To jest dla niej jeden z najważniejszych powodów, dla których cały czas z przyjemnością pojawia się na zdjęciach.

To jest zbudowana relacja. Relacja z produkcją, w której obie strony sobie pomagają i szanują swoje potrzeby. Dla mnie jednymi z najważniejszych wartości jest rodzina i rozwój, jeśli mogę zadbać o te wartości, to czemu miałabym rezygnować ze stałej pracy, która sprawia mi przyjemność? "Klan" jest częścią mojej rzeczywistości od dziecka… Wiele się tam nauczyłam. Poznałam wielu życzliwych mi ludzi - pisze celebrytka.

Zapłakana Kaczorowska wspomina "modę na brzydotę"

Agnieszka Kaczorowska rozwiała też wszelkie wątpliwości i zdecydowanie oznajmiła, że nie zamierza rezygnować z dalszej gry w "Klanie". "Niech ta przygoda trwa, dokładnie ile ma trwać" - oświadczyła. Wszystko ku uciesze fanów, którzy pod postem szybko zaczęli zamieszczać pozytywne komentarze. "Cokolwiek dzieje się TVP, ja nadal lubię "Klan" od tyluuuu lat, dobrze napisane", " Szanuje mocno za te słowa" - czytamy. Jednak nie zabrakło także internetowych hejterów. "TVP? Co jeszcze zrobisz dla kasy ? Dziewczyno szacunku dla siebie i dla innych kobiet" - napisał jeden z nich. W obronie aktorki szybko stanęli internauci. Więcej zdjęć Agnieszki Kaczorowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.